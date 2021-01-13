LEVENT TÜZEMEN

Büyük takım refleksi

Fatih Terim'in derbiyi düşünerek kadroda ciddi bir değişikliğe gideceğini düşündüm. Terim rotasyon yapmayarak kupaya verdiği değeri gösterdi. Sıkışık takvimine rağmen "3 günde bir oynamaya alışmalıyız" anlayışını hep vurgulayan G.Saray'ı tam kadro sahaya sürdü. 3. dakikada Emre Akbaba eğer Linnes'in akıllı pasına doğru vuruşu yapabilseydi G.Saray golle başlayacaktı. Hamza hoca ile oyun anlamında ciddi aşama yapan Malatyaspor, kapanmayıp geniş alanda oynamayı tercih edince tempolu ve mücadele gücü yüksek bir ilk yarı izledik. G.Saray, Linnes'in bölgesinden sık sık hücuma etkili çıktı. Saracchi ise etkisizdi, çok pas hatası yaptı ve Babel'i verimli hale getiremedi. Emre'ler Kılınç ile Akbaba sadece top ayaklarında iken sahne aldı. Bu ikili topsuz oyunda olmayınca Belhanda da pas oyununda desteksiz kaldı. Bu arada Diagne'nin "Al golü at" diye verdiği pasta Akbaba topa ayağını kapatarak vurmayınca boş kaleye golü kaçırdı. Çok çalışmasına rağmen Akbaba'da bir konsantrasyon ve güven eksikliği var. Terim'in oyundan düşen Belhanda, Saracchi ve Babel'i alması doğruydu. Ancak Emre Taşdemir ve Kerem Aktürk katkısız oynadı. Etebo ise çok top kaybıyla Malatya'nın pozisyon bulmasına neden oldu. Hatta yenilen golde başta kaleci Fatih hatalıydı ama Etebo da ayağındaki topu kaptırıp golün hazırlayıcısı oldu. G.Saray'da bazı oyuncular büyük takım refleksi ile oynamadı, sorumluluk almadı. 3 Emre de vasatın altındaydı. Maç sonunda iyi oynayan Luyindama attığı mükemmel kafa golü ile turu penaltılara taşıdı. Penaltılar şans işidir, kaleci başarısıdır. Fatih Öztürk de seri penaltılarda kurtardığı vuruş ile tur biletini getirdi.