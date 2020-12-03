LEVENT TÜZEMEN

Tek başına...

Helal olsun sana İrfan Can Kahveci. Sadece attığın goller için seni alkışlamıyorum. Leipzig'e tek başına kafa tuttuğun için, skora isyan ettiğin için, yüreğini ve inancını ortaya koyduğun için seni tüm kalbimle kutluyorum. İrfan'ın isyanı ve golleri Başakşehir'in puan almasına yetmedi. Sörloth, uzatmadaki golüyle Leipzig'i sevindirdi

Oyunu gereksiz yere kesmeyen, yalan faullere düdük çalmayan ve avantajları oynatan İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande mükemmel yönetim sergileyince hızlı, tempolu, mücadele gücü yüksek ve bol gollü bir maç izledik. Hakemlerimiz inşallah ders alırlar. Doğu ile Batı Almanya birleşti ama doğunun takımı Leipzig bir dönem "laboratuvar takımı" olarak adlandırılan Sovyetler döneminin D.Kiev'ine çok benziyor. Çok koşuyorlar, çabuk düşünüyorlar, çabuk yer değiştiriyorlar, çabuk paslaşıyorlar ve top rakibe geçtiğinde hemen baskıya geçiyorlar. Başakşehir ilk yarı Leipzig'in oyun anlayışını kırmak için çözüm üretemedi. Keşke Okan Buruk, Skrtel'in yerine oyuna pozisyon bilgisi ve top tekniği yüksek Epureanu ile başlasaydı.

İkinci yarı Başakşehir önde baskı yapınca Leipzig'in kurgusu bozuldu ve oyuna denge geldi. Mahmut ile Epureanu'nun oyuna girmesi Başakşehir'in coşkulu ve etkili oyununa katkı verdi. Baskılı oyunda Chadli'nin arka direğe kestiği topu Visca boş kaleye atamadı. Başakşehir'in isyankâr yüzü İrfan Can, geceye damgasını vurdu. İğne deliğinden geçercesine iki gol attı. Frikik golü muhteşemdi. İrfan'ın EURO 2020'ye Milli Takım ile damgasını vuracağına inanıyorum. Teşekkürler Başakşehir. Teşekkürler Okan Buruk