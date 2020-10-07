LEVENT TÜZEMEN

TFF, harcamaları kontrol etmeli

G.Saray Başkanı iş başına geldiğinden bu tarafa kulübün parasını kendi parasından daha değerli bularak hareket etti. UEFA'da ciddi bir dava kazandı, yaptığı anlaşmalara da uymak için asla bütçeyi aşan transferlere imza atmadı. Son dönemde transfer yapmama nedeni de UEFA'ya verdiği sözdür. F.Bahçe'nin yaptığı transferlere bakıp, bazı taraftarlarının sosyal medya üzerinden Başkan Cengiz'e sarf ettiği ifadeleri doğru bulmuyorum. Ayrıca Başkan Cengiz rakiplerinin transferleri hakkında üstü kapalı bazı transfer yöntemlerini dile getirdi. Cengiz'in "Ben isteseydim, 100 milyon Euro'luk transfer yapardım ama yapmadım" söylemi kulübü zarara sokmamak ve UEFA ile yaptığı anlaşmalara sadık kalmasıdır. Ancak başkanın menajer ödemeleriyle ilgili "Cebimden çıkana bakarım, nereye gittiğine değil" söylemini doğru bulmuyorum. Çünkü paraların nerelere gideceğini sadece G.Saray Başkanı değil, G.Saray üyeleri de bilmelidir. Ayrıca Başkanı'n Fatih Terim ile görüş ayrılıklarının olması doğaldır ama çözümün anahtarı yine G.Saray'da. Bu arada özellikle bazı kulüplerin limitleri yetmediği halde transferleri kayıt dışı ödemelerle yaptığı iddia ediliyor. TFF tarafından limitlere uyulup, uyulmadığı kontrol edilmelidir. Gerekirse Türk futbolunun başının derde girmemesi adına maliye devreye girmelidir.