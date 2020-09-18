LEVENT TÜZEMEN

Kadro avantajı

Galatasaraylı oyuncuların ilk yarım saatte önde basan, sahanın her yerinde baskı uygulayan ve Bakü'ye hücum etme fırsatını vermeyen oyunu göz kamaştırıcıydı. Ömer Bayram-Saracchi- Babel üçlüsü solda oluşturdukları pas üçgenleriyle hücum zenginliği yarattı. Ömer'in rakip arkasına yaptığı koşular tehlikeli atağa dönüştü. Linnes sağdan yaptığı birdirmelerle etkili oldu. 30 dakikalık süreçte Galatasaray bir topu direkten dönen Diagne ile golü buldu. Gol öncesi Linnes'in hızlı atağa çıkışı ve ölçülü ortası mükemmeldi. İyi oyununun yanında Bakü'nün etkisiz kalması başta Belhanda olmak üzere tüm takımı "Biz bu maçı rahat kazanırız" rahatlığına itti. Galatasaraylı oyuncuların rehaveti Bakülü oyuncuları cesaretlendirdi ve pozisyon üretmelerini sağladı. İkinci yarının başında gelen Neftçi golüne eğer Galatasaray Luyindama ile çabuk cevap vermeseydi ciddi sıkıntı yaşayabilirdi.



LİNNES TAKIMIN JOKERİ

Terim'in 4-1-4-1 düzeninde orta sahanın kontrolünü Galatasaraylı oyuncular tamamen Taylan'a bırakmışlar ve yardıma bile gelmiyorlar. Taylan koşacak, top kazanacak, rakiple boğuşacak, pas dağıtacak... Taylan'a destek şart. Galatasaray'da golcüler yeni sezona 2'şer golle başladı. Falcao'dan sonra Diagne de iki gol attı, Luyindama'nın golü öncesi tehlikeyi başlattı. Diagne'nin fırsat türü ikinci golünde Bakü kalecisi Mammadov'un hatası vardı ama Emre Kılınç'ın takipçiliği, çabukluğu ve egoist davranmaması çok önemliydi. Terim nihayet elini güçlendirecek ve rekabet yaratacak geniş kadroyu yakaladı. Belhanda hata yapınca Feghouli girdi, Emre yorulunca Arda görevi aldı. Önerim; joker oyuncu Martin Linnes takımda kalmalı.