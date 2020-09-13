LEVENT TÜZEMEN

Omar’ı bu maçta çok beğendim...

Bir oyuncuyu "Nokta transfer" olarak almak kıymetlidir. Mariano'nun koltuğuna oturan Omar'ı hayranlıkla izledim. Norveçli sağ bek hücuma çıkıyor, oyunu dikkatle takip ediyor, hücumdan savunmaya çabuk dönüyor, kademeye giriyor ve disiplinli oynuyor. Feghouli ile uyum yakaladığında Galatasaray'ın sağ kanadı Omar'ın katkısıyla hücum zenginliği yaşar.

Arda, Falcao, Emre, Belhanda, Feghouli ve Omar'ın teknik becerileri ve pas kaliteleri yüksek olunca Galatasaray oyuna hükmettiği gibi pozisyon üretmekte zorlanmadı. Galatasaray'ın ilk kez rakip kaleye bu kadar etkili ve bol şut attığını gördüm. Bir takım şut atmaktan korkmayacak. Arda'nın sürekli arkadaşlarını "Oraya oyna, buraya pas ver" diye uyarması birçok atağın çabuk başlamasını sağladı. Galatasaray'ın pas oyunundan keyif alan Falcao iki gol, bir asiste imza attı. Uzun aradan sonra coşkulu, sürekli pozisyon alan ve golü arayan bir Falcao izledik. Emre Kılınç büyük kazanç. Emre'nin topun dibine girerek attığı gol akıl ve kalite doluydu. Kolay golleri kaçıran Feghouli tekniğini zekasıyla birleştirdiğinde güçlü bir silah olduğunu gösterdi ve Falcao'ya attırdığı golün pasını da ölçerek verdi.

Terim'in Sarrachi ile Luyindama'yı basit oynamaları konusunda uyarması gerekiyor. Bu iki oyuncu riskli oynuyor. Özellikle Luyindama aşırı güvenden dolayı top kayıpları yapıyor ve rakibi karşılamada ağır kalıyor. Andre'nin attığı golde kolay çalım yiyen Luyindama'nın payı vardı. Golde üzerine gelen ve tokatlayamayan Fatih de hatalıydı. Galatasaray çok pozisyon harcadığı maçta farkı kaçırdı. Terim'in oyuncu değişikliklerinde zamanlaması yerindeydi. Bu galibiyeti abartmamak lazım. Galatasaraylılar, lige 3 puanla girmenin sevincini yaşamalılar.