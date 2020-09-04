LEVENT TÜZEMEN

İstikrarın önemi

FRANSA hariç birçok ülkede ligler başlamadan sezonu Milli maç ile açmanın sıkıntısını yaşadık. Şenol Güneş'in "Yarışırken değişimi de düşünelim" politikası Milli Takım'ın beğeni toplayan iyi oyununa olumsuz yansıdı. EURO 2020'ye giden kadro zaten Şenol Hoca'nın bir devrimiydi. 2019'da oynadığımız Fransa ve İzlanda maçlarındaki istikrarlı kadrodan sadece Merih, Çağlar, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Macaristan'a karşı ilk on birdeydi. Uğurcan'ın kalesinde devleştiği maçın ilk yarısında Macarlar'a karşı oyun ve pozisyon olarak üstünlük kuramadık. Kadro değişimi sonucu oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığının olmaması yüzünden akordu bozuk bir orkestraya benzedik. Macar kalesinde akılda kalan tek pozisyon bile üretemedik

Macarlar ise istikrarlı kadrolarıyla oynadı. Özellikle Bristol City'li Nagy, Mainz 05'li Szalai, Salzburg'lu Szoboszlai, FC Lugano'lu Holender ve Freiburg'lu Sallai koşu kalitesi, pas uyumu, hızlı hücuma çıkma konusunda göz kamaştırdılar. Macar oyuncuların oynadığı kulüpler şampiyonluk yarışında değiller. Üstelik aldıkları ücretler de el yakmıyor. Bizim kulüplerimiz maalesef Macar futboluna bakmayı akıl edemiyor.

Savunmadaki istikrara dokunmayarak doğru yapan Şenol Hoca keşke ilk milli maçta kadro istikrarını Macarlar önünde de sürdürseydi. Milli Takım'ın uyumsuz oyununu dengeleme adına Yusuf Yazıcı'yı ve İrfan Can Kahveci'yi oyuna almak yeterli olmadı. Yarışırken değişimi düşünmek için zamanlamayı doğru yapmalıyız. Enseyi karatmayalım. Yeni isimleri yapacağımız hazırlık maçlarıyla rekabet havuzunda harmanlayıp Milli Takım'ın parçası haline getirebiliriz. EURO 2020 elemelerinde oynadığımız oyunlarla alkışı hak eden bir unvanımız var. Şenol Hoca pazar günü deplasmandaki Sırbistan maçında istikrarı ön planda tutup kazanan kadroyu sahaya sürmelidir.