Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol!

LEVENT TÜZEMEN

Dostlukları yapışık ikizler kadar güçlüydü. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Saha içinde ortak performansları bir elmanın iki yarısı gibiydi. Sivasspor'un başarısına iki ortak olarak büyük katkı yaptılar. Sözleşmeleri aynı anda bitiyordu. İkisi de tek bir kulüpte oynamak için söz vermişlerdi. Ve; o kulübün adı Galatasaray'dı.. Pandemi ile birlikte düşünceler değişti. Mert Hakan Yandaş, sarı-kırmızıdan vazgeçip sarı-laciverti tercih etti. İki canciğer ortak, bir anda birbirlerine rakip olacak kulüplere imza attı. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçeli, Emre Kılınç da söz verdiği gibi Galatasaraylı oldu.

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Söz uçar, yazı kalırmış. Şimdi zaman tüneline uzanıp 17 Nisan 2005 tarihinde pazar günü Hürriyet'in ekinde çıkan bir röportajı önemli içerikleriyle yazacağım. Röportajı Milano'da yapan; Sibel Arna.. Röportajı veren; İnter'de oynayan Emre Belözoğlu..

Emre şöyle diyor: "Türkiye'ye dönme fikri bana çok uzak. Galatasaray'da 5 sezon oynadım. Üst üste 4 kez lig şampiyonu olduk. UEFA Kupası'nı aldık, Süper Kupa'yı kaldırdık. Türkiye'de yaşanabilecek her türlü başarıyı yaşadığımı söyleyebilirim."



EMRE: G.SARAYLIYIM

Futbolu Fenerbahçe'de bırakan ve şimdi sportif direktörlüğe soyunan Emre Belözoğlu'na röportajda Sibel Arna, 3 kritik soru soruyor..

* ARNA: Fenerbahçe size transfer teklifinde bulundu mu?

* EMRE: Ben kimseyle görüşmedim. Ama Fenerbahçeli yöneticiler menajerim Ahmet Bulut'la görüşmüşler ve ciddi anlamda ilgileniyorlarmış.

* ARNA: Fenerbahçe camiası sizin gözünüzde nasıl bir camia?

* EMRE: Türkiye'nin dört büyük takımından biri. Ama ben Galatasaray'da çok güzel şeyler yaşadım ve Galatasaraylıyım..

* ARNA: Fenerbahçe'ye sempati duyuyor musunuz?

* EMRE: Hayır.. Galatasaray dışındaki hiçbir Türk takımına sempati duymuyorum. Beşiktaş, Trabzon ve Fenerbahçe hepsi benim gözümde bir..

Bu röportaj Emre ile Galatasaray'dan ayrıldıktan 4 yıl sonra yapılıyor. Baskı yok. Kurgu yok. Sorular ve cevaplar çok net.. Kendi ifadesiyle, "G.Saraylıyım. Fenerbahçe'ye sempati duymuyorum" diyen Emre'nin söylemlerine ve tercihlerine bakınca şimdi Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ı "Gönül vermedikleri takımlara transfer oldular" şeklinde itibarsızlaştırmaya çalışmanın anlamı yok. Son yıllarda herhalde bu renk değiştirmelerin temelinde, "Benjamin Franklin" yatıyor! Mevlana'nın "Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" sözü bazı futbolcularda ilgi görmüyor. Çünkü parayı kim daha çok verirse düdüğü o çalıyor.