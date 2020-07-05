LEVENT TÜZEMEN

Veysel’in hediyesi!

Antalya'daki sauna gibi ortamda oyuncular aşırı nemle boğuştu. Sıcak hava oyuncuların performansını etkilerken keyif vermeyen bir mücadele izledik. İlk yarıda temposuz oyun tam 33 kez durdu, 20 faul yapıldı akılda tek pozisyon Podolski'nin attığı ve Mert'in yumrukla uzaklaştırdığı şut oldu. Visca ile Mahmut'un yokluğunda "Ritimsiz" görüntü veren Başakşehir'i İrfan Can Kahveci tek başına yönetmeye çalıştı. İrfan top çaldı, pas verdi, orta yaptı hatta gol atmak için büyük çaba harcadı. Başakşehir'de kanatlar çalışmayınca Antalyaspor savunmasının arkasına atılan uzun toplara Crivelli'nin yaptığı koşular pozisyon üretme adına yeterli olmadı. Başakşehir'in uzun toplarına karşı Antalyaspor kalecisi Boffin hep dikkatliydi ve tehlike yaratacak pozisyonları bir libero gibi önledi. Podolski'nin yönetimindeki Antalyaspor rakibi kalabalık karşılayıp hızlı hücumlarla pozisyon aradı. Jahovic iki pozisyonu kolay harcadı, ilkinde pas vermeyip şut attı, ikincisinde net gol vuruşunu yapamadı. Orta alanda bir dinamo gibi çalışan Fredy'nin sakatlanıp çıkması Antalya'nın fiziksel mücadelesini olumsuz etkiledi.

İkinci yarıya "Bir puan bize yetmez" anlayışıyla başlayan Başakşehir çok adamla Antalya'nın üzerine yüklendi. Visca, Alexic ve Mahmut olmamasına rağmen geniş kadroya sahip olmanın meyvesini Başakşehir gördü. Özellikle Robinho'nun girmesi Başakşehir'in etkili pas yapmasını sağladı ve İrfan da rahatladı. Demba Ba'nın hiçbir baskı görmeden adeta dans ederek önüne aldığı topu gol yapması atması zirve konusunda Başakşehir'in en tehlikeli virajı geçmesini sağladı. Antalya'nın yediği golde Veysel'in Demba Ba'ya yaptığı gölge (!) markajın da etkisi vardı. Bu golün ardından rakibin bıraktığı boş alanları Başakşehir iyi değerlendirdi ve Elia'nın attığı 2. gol Okan Buruk'u havalara uçurdu.

Başakşehir'in kazanması bugün oynanacak Galatasaray maçını Trabzonspor için son umut yapacaktır.