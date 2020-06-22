LEVENT TÜZEMEN

Tebrikler MHK, tebrikler ey Türk hakemleri!

Belhanda adamın tansiyonunu da yükseltir, saçlarını da beyazlatır. Bazen de ağızları bir karış açık bırakacak ve alkışlanacak işlere imza atar. Antepli Papy'nin jenerik olacak kafa golünün baş sorumlusu Belhanda. Neden mi? Savunmadan topu kafayla vurup uzaklaştıracağına fanteziye kaçıp önce göğsüyle düzelten sonra kornere neden olan ve Papy'yi vuruş öncesi kovalamayan Belhanda... Skoru 2-1'e getiren golde iki rakibini muhteşem bir çalımla çimlere seren ve köşeye topu bırakan da Belhanda.

G.Saray golü yiyinceye kadar oyunun hakimiydi. Pozisyon zenginliği, atak coşkusu, kazanma isteği yüksekti. Kalitesine yakışan bir gol atan Falcao, 4. dakikada karşı karşıya golü atsaydı G.Saray maçı kafadan kopartırdı. Falcao gibi ustalar bazen kolay pozisyonları gol yapamıyor, zor gollerde ise ressam gibi oluyor.

G.Saray'ın geri dönüşünde Feghouli ile Seri'nin büyük payı vardı. Bu iki oyuncu Falcao ile Belhanda'nın gollerine pas olarak yardımcı oldu. Şu gerçek; Feghouli sorumluluk aldığı sürece Galatasaray sorun yaşamaz. Antep önünde kanattan forvet arkasına geçen Feghouli, Galatasaray'a net bir hücum zenginliği kazandırdı. Feghouli oynarsa Galatasaray parıldar.

Saracchi'nin oyun bilgisi yeterli değil. Uruguaylı sağ bek top kontrolünü iyi yapamıyor, duvar pasını bilmiyor, telaş ediyor ve ortayı görmeden ezbere yapıyor. Terim önlem almaz ise Başakşehir maçında Saracchi'nin bölgesini Visca koridor yapar. Ahmet'in takımı 10 kişi bıraktıktan sonra Galatasaray'ın direncinin düşmemesi ve oyuna sarılması Feghouli'nin mükemmel golüyle taçlandı. Ancak Falcao'nun sakatlığından sonra dizi olacak olaylar yaşandı. Antep 3-2'yi buldu. Hakem Alper Ulusoy, verdiği golü VAR'dan uyarı ile iptal etti. Sonra uydurma bir kararla kaleci Okan'a topu elinde fazla tuttun dedi. Bu endirekt atış atış sonucu Sekidika'nın sebebiyet yerdiği penaltı ile maç 3-3 bitti ve Galatasaray önce Rize'de Yaşar Kemal Uğurlu, sonra da Gaziantep önünde Alper Ulusoy'un kararlarıyla yarış dışı bırakıldı. Tebrikler MHK, tebrikler ey Türk hakemleri!