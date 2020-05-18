Terim’in başarıları hep kıskanıldı

LEVENT TÜZEMEN

Büyük kulüpler, 'Terim modeli' yerli bir hoca çıkartamadıkları için Terim'i yok etmeye çalışıyorlarTerim'in kendineyazdığı mektupaslında Galatasaray'ıngeleceğindeyer alacak, gençnesle miras kalabilecekbir Galatasaraylılıkanalizidir.Terim'in mektuptateknik adamlığıyla ilgili dile getirdiği düşünceler,başarılar, aşılan zorlu yollar, 20yıl önce 22 Nisan'da üstelik'ın15. yaş günündebaşlığıyla manşet oldu. O manşette, 'Karizmatik,çalışkan ve hırslı. Sevgi ve öfkeninharmanı. Diplomasi ve bilime inanıyor.Küresel rekabeti iyi biliyor. Kendinisürekli yeniliyor' sözleriyle vurgulananbu önemli özellikler Terim'i özetliyor.Terim hırslı, çalışkan, okuyan, öğrenen, araştıran, teknolojiyi takip edip kullanan, kendini yenileyen, gündemi takip eden, gerektiğinde gündeme oturan, vizyonu geniş bir insandır. Terim bu güçlü özellikleri bünyesinde barındırmasaydı bugün futbol dünyasının devler vitrininde olmazdı. Terim'in karakter olarak değişmediğini, öfkesiyle anlık kızgınlığını harmanlayıp olgunlaştığını söyleyebilirim. Terim haklı olduğu davada sonuna kadar savaşır, hesap da verir hesap da sorar. Hatası varsa özür diler, ancak teslimiyetçi bir karakteri yoktur.F.Bahçe'nin eski başkanı Ali Şen yıllarönce şöyle demişti:Şen'in dediği olduve o uçak 18 Mayıs'ta Türkiye'ye indive içinde Avrupa Şampiyonu vardı.UEFA Kupası'nı kazandıktansonra Terim, "Daha iyisini yapıncayakadar en iyisi budur" dediği içinkıskanıldı. Bu başarı Terim'e karşı cepheoluşmasını sağladı. Büyük kulüpler, 'Terimmodeli' yerli bir hoca çıkartamadıklarıiçin Terim'i yok etmeye çalışıyorlar.Fatih Terim Türkiye'nin en başarılı yerli ve milli teknik adamıdır. 24 Ocak 2020'de, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" diye tweet atan Terim'in sağlık koşulları el verdiği sürece G.Saray'ın başında kalacağını düşünüyorum.Terim'in 2011-12 sezonunda G.Saray'agelmesi riskti. Çünkü Terim, G.Saray'dason şampiyonluğunu 2000'de yaşamıştı.Play-off'lu sezonda F.Bahçe stadında kazanılanşampiyonluk kariyeri adına çok değerliydi.12 yıl aradan sonra Terim ile üstüste gelen iki şampiyonlukla G.Saray, gençjenerasyonu da taraftar olarak kazandı.