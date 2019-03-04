LEVENT TÜZEMEN

Terim’i yanılttılar

Bazı oyunculara "Sizi kupada oynatmıyorum. Erzurum maçına saklıyorum" diyorsanız, maçı kazanma adına karşılığını almalısınız. Hatay karşısında forma şansı bulamayan hatta İstanbul'da bırakılan oyuncular, zihinsel olarak Erzurum maçına yeterince hazırlanmamış. G.Saray'da 8 dinlenmiş oyuncu arasında Ndiaye dışında ilk yarıda coşkulu, istekli, mücadele gücü yüksek oyuncu yoktu. G.Saray, dağınık oynadığı için Belhanda bir türlü direksiyona geçemedi. Feghouli gayretliydi ama Mitroglou, Lokman-Egemen ikilisinin arasında kayboldu. Galatasaray'ın hücum anlayışı plansızdı. Semih, bindirme yapabilecek bir oyuncu değil. Soğuk havalara alışık Linnes, ilk onbirde başlamalıydı. Sadece Emre hücuma çıkmaya çalıştı. Galatasaray'ın plansız hücumlarında Erzurumspor kalesine gelinceye kadar sorun yoktu ama golü atmak adına final paslarında kim nereye koşacak, araya koşuları kim yapacak, kim şut atacak belli değildi. Erzurum arkaya yaslandı ve golü uzun kontra toplarla planladı. Rashad'ın attığı golde Marcao'nun büyük hatası var ama Muslera'nın çok çaprazdan gelen şutu ayakla kurtarmayı düşünmeyip yere yatması tercih hatasıydı. Soyunma odasında Terim, öyle kükremiş olacak ki, başta Belhanda olmak üzere tüm takım daha ciddiyet içerisinde mücadele etti. Belhanda'nın golü G.Saray'a moral oldu. Emre Akbaba ve Diagne ikilisinin girmesi Erzurum kalesinde bir hareketlilik kazandırdı ama hücum zenginliği getirmedi. Donk'un 11'de olmaması çok şaşırtıcıydı çünkü Donk sadece orta alanda mücadele eden bir oyuncu değil hem defansa gelir katkı verir hem de hücuma katılır. Dinlenmiş oyuncuların performansı Terim'i çok yanılttı. İlk 11'de Linnes, Donk, Emre Akbaba ve Diagne birlikte oynamalıydı. Çünkü soğuk hava mücadele gücü yüksek oyuncuları sever. Bu beraberlikle Galatasaray ciddi bir yara aldı ve şampiyonluk şansını Başakşehir'in yapacağı hatalara bıraktı.