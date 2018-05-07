LEVENT TÜZEMEN

Kıymetli 3 puan

Akhisar deplasmanı Galatasaray için zor bir eşikti. Okan Buruk'un öğrencileri, büyüklere karşı kaybettikleri maçlarda bile iyi oynamışlardı. Galatasaray, ilk 20 dakikada Rodrigues ile iki mükemmel gol buldu. Özellikle ilk golde Linnes-Feghouli-Rodrigues üçlüsünün çabuk düşünüp, çabuk paslaşması göz alıcıydı. Büyük takım, böyle bir skordan sonra oyunun hakimiyetini rakibe vermez. Ancak Galatasaraylı oyuncular, gereksiz bir rehavet içine girip 'maç bitti' psikolojisiyle laubali oynadılar.

Ali Palabıyık'ın ürettiği olmayan penaltıyı eğer Soner gole çevirseydi, Galatasaray psikolojik olarak dağılabilirdi. İkinci yarının hemen başında Galatasaraylı oyuncuların geriye yaslanarak skoru korumu psikolojisiyle hareket etmeleri oyunu ve topa hakim olmayı düşünmemeleri Akhisar'ı cesaretlendirdi. 50'nci dakikada Serdar'ın şanssız şekilde kendi kalesine attığı gol, Galatasaray'da bir anda panik havası yarattı. Sakat Donk, orta sahada etkili oynarken, Selçuk-Fernando ikilisi, çok etkisizdi. TT Stadyumu'nda coşan, özellikle Beşiktaş maçında 10 km koşarak harika işler yapan Gomis, yine deplasmanda çok etkisizdi. Hele hele kaçırdığı gol akıllara zarardı. Yani topa 130 kilometre ile vurmak iki gol mü sayılıyor? Gomis sert değil de ayağının içiyle dokunup gol atsaydı hem Galatasaray rahatlayacak hem de Aksihar'ın direnci kırılacaktı.

Galatasaray'ın panik dakikalarında paniklemeyen yine Muslera'ydı. Özellikle Muğdat ve Seleznov'un önünden çaldığı iki topla Galatasaray'ı resmen ipten aldı. Eğer bu pozisyon gol olsaydı, Galatasaray'ın ruh hali maçı döndürecek seviyede değildi. Okan Buruk, kendisine atılan iftiralara karşılık sahaya Akhisar'ı tam kadro ile sürdü. Özellikle ikinci yarıda Galatasaray ile kafa kafaya oynayan mükemmel mücadele eden ve Galatasaray'ı resmen kalesine hapsettiren bir Akhisar izledik. Galatasaray, çok kıymetli bir 3 puan alırken futbol olarak fazla göz okşamadı. Nagatomo, Rodrigues, Donk ve Muslera, bireysel becerileriyle ve kaliteleriyle Galatasaray'ı ayakta tuttu. Fatih Terim en kritik anda penaltı kaçıran Gomis'e bu sorumluluğu vermeyi tekrar düşünsün.