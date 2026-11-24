Onlara düşen futbolu istikrarlı, galibiyet serisini kalıcı hale dönüştürmekti. Ama gördük ki Kocaeli karşısındaki Fenerbahçe'de özveri yoktu, inanç yoktu. Birçok futbolcu "aylak" olarak fişlendi.

Tam "umutlara kuş uçurmaktan" bahsederken yanlışlar yeniden afişlendi.

O formanın içinde aldığı her nefesin karşılığını vermeye ant içmiş adamlara ihtiyaç var.

Yeteneği ortaya koymakla mücadele ruhuna sahip olmak için "önce aldığım paranın hakkını vermeliyim" duygusunun öne çıkması gerekiyor.

Fenerbahçe kaç sezondur gerçek bir santrfor yoksunu olarak ne çok şey kaybediyor. "Lukaku hala hazır değilse, madem öyle transfer ücreti de hazır olduğu zaman ödensin" desem, ne fark eder ki! Bu ülkede en kolay harcanan şey para ve umut!

Bu takımın zayıf halkası savunması.

Yokluğu en çok hissedilen adam da Ake. "Savunmayı rakipten olduğu kadar sizden de koruyorum" dediği adamlar Skriniar ve diğerleri. Skriniar gol atınca mucize sayılıyorsa, ortada bir sorun var demektir. Çünkü çapsız adamlar attığı bir golle dikkat çeker, gerçek futbolcular takımda olmadıkları ya bir maç kötü oynadıkları zaman.

Galatasaray, Samsun karşısında kazandı ama ezildi. O yüzden ikinci yarıyı kabusa çeviren bir takımın, bu futbolla önümüzdeki maçlarda zayiat verme ihtimali çok büyük. Takımda olmayan futbolcuların yokluğu irdeleniyor da o formayı giyenler bir halta yaramıyorsa takımda ne işleri var? Alınan ücretin ve giyilen formanın anlamı yok mu?

Varoluş kavgasının verilmediği bir takımın sistemini sorgulamak "geçersiz" gibi görünebilir ama kötü futbol galibiyeti ayağa getirse de eldekileri alıp götürebilir. Beşiktaş maçı da buna dahildir.

Beşiktaş'ın Konya'da kazanma sebebini oluşturan takım oyunu olduğu kadar Trossard ve Vlahovic'in sahadaki varlığıydı. Konya'nın beraberlik planını bozan Trossard'dan estetik goller sergisine bir fotoğraf daha eklendi. Bu takımın sorunu savunmasında.

O yüzden yediğinden fazlasını atmak gibi bir yükümlülüğü var.

Thomas Reis'le 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzon'un harika yolculuğu sürüyor. Eyüpspor maçı futbol adına soru işaretleri barındırsa da "Trabzonspor galibiyete olan zaafını, futbola olan tutkusundan üstün tuttu. Bu duygu da Eyüp maçı için yeterlidir" diye yorumlayalım.

Gençliğimde spor yazarlarının ağırlıklı olduğu gazeteleri alır ve her birini tek tek okurdum. Hepsi de keyif verirdi.

Onlar kültürlü ve gerçek emekçilerdi.

Futbol çocuklara emanetti, çocuklar da onların kalemine. Çoğu kıt kanaat yaşadı ama onurlu isimler bıraktılar geride. Farklı bir Türkiye vardı da hatırladıkça yüreğim sızlıyor.

Şimdi o kültürün zerresi yok.

Hokkabazlık sihirbazlıktan değerli.

Yazarlık sudan ucuz, yazarlık facia, yorumculukta kolay yoldan popülerlik tutkusu almış başını gidiyor. Konuşma balonlarının bile içi boş. O yüzden derim ya, "üzerinde insan olsa da bazı koltuklar boştur." Bizler sır saklayan bir tarih görmedik ama spor medyasında ödemesi peşin alınmış çanak sorularla nasıl yazarlık ve yorumculuk yapıldığını korkularına saklananlarda gördük. Adam gibi yorum yapan ve adam gibi yazanlar da var elbet. Eğer zerre kadar saygınlık kaldıysa, onların sayesinde hala saygın bu meslek!