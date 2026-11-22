Fenerbahçe çelişkili bir yolculukta Kocaeli'de kısa devre yaptı ve 2 puan bıraktı. Ne bir sistem ne yaratıcılık. Aslına bakarsanız yine sezon başındaki haline dönüş yaptı ve yoluna taş koydu. 2 puanın götürüsü, elindeki gücü kötüye kullanmaktan ötürü. Çağdaş futbol motifleri içeren görüntüler, geniş açılımlar, ruh sükuneti ve güvenli duruşun tüm halleri Kocaeli takımına aitti.

Daha maçın başında kendine dönük bir Fenerbahçe vardı. "Var gibiyim aslında yokum" görüntüsü. "Herhalde" dedim, "bunlar güçlerini maçın ikinci yarısına saklıyorlar." Orta alan rakip sahaya bindirme konusunda geri vites, rakip savunmanın hırpalanmasına yönelik bir duruş sergilemesi gereken Lukaku hala hazır değilken, "bir golcü öylece durup" beklemez, golün ayağına gider" notunu düştüm. İlk yarının son dakikasında elle attığı sayılmayan gole bile sevinen birine bakınca, "formasının içinde koyamadığı karakteri, bu pozisyonda mı gösterecek?" diye söylendim.

Takım oyunu zincirleme reaksiyon ister. "Fenerbahçe adına sahada enerji oluşturacak adamı ilk yarıda göremedim" dersem kimseye haksızlık etmedim. İlk yarının sonunda aldığım not: "bu takım bu anlayışla kazanırsa talihiyle kazanır, puan kaybedince de talihine yanmasın!"

İkinci yarıda bir mucize gerçekleşti. Skriniar'ın attığı gole "ağzıyla kuş tuttu" yorumu getirdim. Ama klasik hantal Skriniar, yenilen ikinci golde yine başrole çıktı. Bu golün ardından "çapsız adamların ödeşmesi de böyledir" notunu düştüm. Koca takımda birbirinin üzerine devrilen adamlar arasında ayakta kalan birilerini aradım bulamadım. Takım santrforsuz oynuyor da kimsenin umurunda olmuyorken, Fenerbahçe savunması takımın en zayıf halkasıyken, düşündüm de "bunlar mı zamanın içinde değil, zaman mı bunların dışında?" O yüzden maç sonunda atılacak başlık "intihar nedeniyle kapalıyız!"

Ne yani, bir puan kazanmak iki puan kaybetmenin üzerinde mi tutulacak? Futbol emek ister, yürek ister. Puan cetvelinin üst katında "bana yer tutun" demekle olmaz, o yeri kapacaksın, rakibine değil, kendi gerçeklerine kafa yoracaksın. 11 puanlık farktan bahsediyoruz. Ve iki maçtır sihirli bir görüntü çizen takımın ortadan kaybolmasındaki sırrı merak ediyoruz. Çünkü iki maçta oynadıkları rolleri dün gece terk edenler varken futbol da anlam kazanmıyor sonuç da. O yüzden gecenin sonunda aldığım not: Birimiz hepimizi yalnız bıraktık, hepimiz bir olup takımı bir daha yaktık.