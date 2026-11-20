İfade gücü!

Lige ara verildiği zaman futbolun insani tarafına seslenmek daha anlamlı geliyor. Hele tekrar edildikçe güçlenen ahlaksızlığın yan etkileri çoğalırken ve ağzı bozuk söylemler itibar görürken cehaletin görkemli zaferine karşı bir duruş belki.

Her çocuk futbol sevdasının kusurlarını taşır ama hastalıklı insanları el üstünde taşıyan toplumlar çocukları kurban vermeye mahkumdur. Kız çocukları bile analara sövme konulu küfürleri dilinden, puf denen yeni moda tütün ürününü elinden düşürmüyorsa, sosyal medya denen zehir varilleri denizden mi çıktı?

Futbol dünyasında parası kadar konuşan görgüsüz beylerin kullandığı cümlelere iyi bakın. USA patentli valizlerine, kirli ayak izlerine ve ellerine de bakın. Temiz olmadığını bildiğiniz halde onları olağan karşılamak sizi rahatsız etmiyorsa lütfen aynaya bakın! Her taşın altından çıkanlara gönül vermek taraftarlık katında da yakışık almaz, insanlık katında da! Parlayan her şey altın değildir. "Gönül hukukunda geçmeyen para onların eline geçtiğinde tehlikeli bir silahtır! Çünkü o parayı güç olarak kullanırlar. En çok da insanları satın alırken!" Bu da benim yeminli ifademdir! H H H

Konuşmak sanattır. Zarafeti haklı kılan en anlamlı gerçek de nokta vuruş! Bazen sözcüklerdir insanı büyüten. Bir cümlenin etkisi bazen bir kitaba bir filme bedeldir. Bazen hiç konuşmadan da harika bir ifade gücü olabilir ama mutlak kültür gerektirir. Hayatında kitap okumayan ama değerlerin canına okurken sözde futbola yön verenler için bunların hükmü yoktur.

Kısa metrajlı bir film sahnesi. Gözleri görmeyen bir adam sokakta dileniyor. Önündeki kartona "körüm ve açım" yazılmış. Yoldan geçen insanlar adamın önündeki kutuya tek tük bozuk para atıyor. Sonra bir iş kadını adamın önünde duruyor, adamın ayakkabısını yoklayıp işaret veriyor ve kartonu ters çevirip çantasından çıkardığı kalemle bir şeyler yazıp gidiyor. Adamın önünden geçen insanlarda aniden bir değişim yaşanıyor ve kutu parayla doluyor.

Kadın akşamüstü yeniden geliyor, gözleri görmeyen adam kartona yazan kadını fark ediyor ve soruyor; "ne yaptınız da böyle oldu?" Birden karton levhanın üzerinde yazılanı okuyoruz. "Güzel bir gün ama ben bunu göremiyorum." İşte sizlere ifadenin gücü! Kötülük altın çağını yaşıyor da çirkinlik bizim dünyamızda alıcı buluyorsa, futbolda zarafete ve ifade gücüne belki de ihtiyaç yoktur. O yüzden bu şartlarda hiçbir şey değişmez.

Unutulmasın ki futbol sadece gösteri sanatı değil yüklenilen vasıflardır. Hak yemenin iyilik yapmaktan daha değerli olduğunu öğreten evrim projesi amacına ulaştı ama güzel insanlar hala bizim umurumuzda! Mert Günok'u yıllardır izliyorum da duruşundan zerre kadar sapmadı. Sportmenlik, asalet, terbiye, yetenek ve insancıl duyguların hepsine birden sahip olan Mert Günok gibi kaç futbolcu var? Parmakla sayabiliriz ancak.

Mert Günok, 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Sportif Davranış Şeref Diploması aldı. Beşiktaş formasıyla Athletic Bilbao galibiyetinde Boludaki Kartalkaya yangınında ölenler anısına saygı göstermek ve sevincin önüne geçmek adına öncülük ettiği için bu ödülün sahibi oldu. Böyle bir ödülü de kimse onun kadar hak etmezdi zaten. O yüzden bir şeylerin yokluğunu sorgularken, güzel insanların varlığını hissetmek ve bu güzelliği ifade etmek de güzel.