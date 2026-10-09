Yıllar önce milli takımın teknik direktörü olan şahısla bir söyleşim olmuştu. Sahada çirkinlik yapan iki milli futbolcuya mahsuben; "milli takıma seçilen futbolcuların hal ve gidisinin pekiyi olması gerekmiyor mu?" diye sormuştum da aldığım cevabı unutmadım. "Burası okul değil, ben de ahlak bekçisi değilim." Sonrası gördüğünüz gibi. Sonrası inleyen nağmeler!

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Milli takımın İtalya maçında Bologna'daydım. Çıplak gözle bakınca gerçekler daha net görünüyor. Maç içinde elini saçlarında dolaştıran oyuncuları gördüm. Bazı futbolcuların ruhen ve fiziken takımla ilişkiyi kestiklerini gördüm. Ruh cengaveri olmak zor değildi ama olmayanları gördüm. İtalya bu grubun belki de en kötü takımı ama biz bu takımdan 7 gol yedik. Montella'ya göre tecrübe kazandık ama küme düştük! "Komik duruma düşmek, küme düşmekten de kötü desek" neye yarar! Tazminat düğünü varken, cenazeyi kaldırmak Montella'ya düşer mi?

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Bu takımın ruhunu temize çekecek birilerine ihtiyacı var. Ama sistem ve troller kirli adamların lehine çalışıyor, çünkü güzel insanları sevmeyen bir düzenimiz mevcut. Para için ölenlerde insana özgü ipuçları arandığında bütün deliller onların aleyhine çıkar ki; onların insan mezarlığında bile yeri yoktur. Ne yazık ki kendi yasası olan ağaların beylerin bu ülkede piyasası çoktur.

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Hakemlerin içler acısı halini görüyoruz. Meslek namusunu bahislere yatıranlardan bu saatten sonra ne bekleyeceğiz? Hakemler kadar adalet mi dağıtacak, düdükleri kalbinden mi üfleyecek? Herkese eşit mesafede duracak da gördüğünü mü çalacak? İşin garibi böyle hakemleri başkanlar, yöneticiler ve teknik adamlar yarattı. Adaletin çivisini onlar çıkardılar. Canları yandığında adalet isteyenler, hakemle gelen ganimeti hiçbir zaman reddetmediler. O yüzden sorun sadece hakemler değil, ağalar beyler! Hakemlerle kaç kez şampiyonluk kazanan ağalara tek kelime etmeyen ama hizmete hala kusur etmeyen futbol medyası mı adaletli? Geçiniz!

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Eşyaların insanlardan çok yaşadığı devirlerin çocuklarıyız biz. Az yasayan ama derin izler bırakan güzel insanların yoksul mahallelerinden geldik. Bu dünyanın; kalbi zengin insanlarla parasından başka hiçbir seyi olmayan zengin hırsızlar arasındaki mücadele olduğunu o zamanlar öğrendik ve hep güzel insanları sevdik.

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Bir okurum birkaç yıl önce, "sizin yelelerine güneş taktığınız atlarınız vardı onları da vurdular mı?" diye sormuştu. "Vurdular" demiştim "en çok da yelesinde güneş olduğu için vurdular." Sonrasında her türlü entrikanın altından çıkan karanlık adamlara isledikleri suçların hesabını değil sadece hatırını sordular. Ne olduysa kara para kasalarının futbolun içine girmesiyle, gücün arkasına sığınan kötü insanların el üstünde taşınmasıyla oldu. Adamlık ve vicdan kötülüklerden arınsın diye insanlara bağışlanmıştır ama herkes o şerefe nail olamadı!

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Saha dışı güçlerle yol bulmanın, sosyal medyada trollerle ortalığı birbirine katmanın önemli olduğu bir ülkede, teknik direktörlüğe ve adamlığa şahsiyet kazandırmak herkesin harcı değildir. O yüzden hak ettiği şampiyonluklar hakemlerle ve zorbalıkla elinden alınan ama durusunu hiç bozmayan Abdullah Avcı'yı her zaman ayrı yere koyarım. En çok da milli takımda sırtından vurulduğu için!