Hak edilmiş yenilgi

Beşiktaş, Amedspor deplasmanında bir puan bile almış olsa ligin lideri olacaktı. Dolayısıyla Siyah-Beyazlı renklere gönül verenlerin buna ne kadar üzülseler haklarıdır.

Öte yandan hak edilmiş bir mağlubiyete hiçbir Beşiktaşlı çok fazla üzülmez... Yiğidin hakkını yiğide verelim; Amedspor üç puanı hak etti.

Eski Beşiktaşlı Umut, eski Sivaslı Dia Saba, Lyon, Gent, Hoffenheim, Verona derken Avrupa'da bir türlü beklenen düzeye gelemeyen Orban, üçüncü ligden alınan Khalil derken Kosovalı Besnik Hasi, elindeki malzemelerle en iyisini yapmayı bilmiş, başarmış. Tebrikler.

lk yarıda ev sahibi takım, Beşiktaş'ı adeta şaşkına çevirdi. Olaitan-Salih-Orkun üçgenini bozdukları gibi, Djalo-Agbadou arasındaki uyumsuzluğu da çok iyi değerlendirdiler.

Orban'ın 30 metreden attığı gol harikaydı. Ardından benzer mesafeden bir başka şık gol geldi. Ancak bu gollerin öncesinde Beşiktaş savunmasının ciddi hataları vardı.

Önde top tutamayan, kanatlarda Poku ve Fakılı ile bir türlü adım atamayan ve Vlahovic'i aç, susuz bırakan Kartal, gollerin şokuyla soyunma odasına gitti.

İkinci yarının başında Emirhan, Miretti ve Cerny'i sahaya sürdü Italiano…

Görüntü biraz olsun düzeldi. Amedsporlu oyuncular da yorulunca Vlahovic'in golü geldi.

Ardından beraberlik aranırken Beşiktaş arkada çok fazla pozisyon verdi ve kontratakla üçüncü gol geldi. Dördüncü, hatta beşinci golün yenilmesi bile işten değildi.

Battı balık yan gider misali üçlü savunmaya dönen Italiano, "Ya herro, ya merro" dedi ve OH'u da sahaya attı.

Penaltıyla maç 3-2'ye geldi. Daha ötesini yapmaya ise zaman yetmedi.

Kartalların canları sağ olsun. Yol kazaları olacaktır.