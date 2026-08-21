Bazı maçlar gelecek adına uyarı mektubudur. Çünkü talihine güvenenler için gökten düşen elmalar bazen çürük çıkar. Karakterli bir duruşun ve futbolun gönlünü alamayan da geleceğe borçlu çıkar. Ama bazılarında can çıkar huy çıkmaz! Geçiniz!



Futbolculukta iyi bir kartvizite sahip olmanın bedeli alınan ücretle ortaya çıkar. Bir futbolcuda "aldığım paranın hakkını vermeliyim" duygusunun öne çıkması için bütün sezon beklemekte bile sakınca yoktur. Niceleri yıllardır milyonlarca dolar alıp yan gelip yatmıştır da bir tane daha olsa ne çıkar! Geçiniz.



Pahalı bir yabancıya "senin için formsuz diyorlar" diye bir laf üretilirken verilen cevaba bakın. "Formsuz olduğumu eski takım arkadaşlarım üretti." Formda olduğunu gösterme alanı sahanın ortasıdır da kültür sorunu bazen bir soru ve cevapla ortaya çıkar. Geçiniz!



Kirli tırnaklarını nostaljiye geçiren teknoloji yapay zekasıyla şimdi kendini klonluyor! Eskisinin yerine yenisinin alındığı bir eşyaya dönüşüyor insan. Ve gittikçe duygularını yitiriyor. Kurban olduğunuz teknolojiyle bir bakmışsınız benzeriniz yolun üzerinde karşınızda. "İkimizden biri bu dünyaya fazla!" dese ne çıkar. Geçiniz!



Hayat su gibi akıp giderken, bazıları kendilerini temize çıkarmadan dünyadan göçüp gidecekmiş de işin en utanç verici yanı buymuş. Her taşın altından çıkanlara hala 'paralı yollar' döşenirken, onlara daha ne hazine haritaları çıkar. Geçiniz!



Kara para kasası bir yönetici lüks restoranda balık yiyordu. Yanındakilere boğazından haram lokma geçmediğini söyledikten sonra aniden boğazına kılçık takıldı. Adamda bir el var, tek hamleyle kılçığı çıkardı. Bir anda alkış tufanı. Şimdiki zamanın züppeleri merdivenleri adım atmadan çıkar da onlar kirli fotoğrafların içinden bile alkışlarla çıkar. Geçiniz!



Sahada istediği ganimeti alamayanların kızınca okları yaydan çıkar, kan beyinlerine hücum ettiğinde dildeki filtreler bozulur. Kaybetmeyi öğrenemeyen kazanınca raydan çıkar. Haksızlık adına insana özgü ipuçları arandığında bütün deliller onların aleyhine çıkar da bunlara 'biraz da çocukları düşünün" desek ne çıkar. Geçiniz!



Ne utançtır ki bu ülkede popüler olmak için insanlıktan çıkmak gerekiyor. Renk ayrımı olmayan futbol izleyicisini bugün ekrana çıkarıp konuştursunlar, onların yorumcu ağaların ve trollerin aksine ne kadar kibar, kültürlü ve vicdanlı oldukları da ortaya çıkar. İzlediğiniz soytarıları hayatınızdan çıkarın' desek ne çıkar. Geçiniz!'



İyi insanların kötülere karşı kazanacağı bir zafer kalmadığı için, çocukların hayata tutunma projelerinin kimler tarafından iptal edildiğini görebiliyoruz. Minicik bir çocuğun üzerindeki formayı çıkaran tribündeki zorbalara karşı nostaljik özlemleri hor görmesinler! 'Dik durmak her mesleğin omurgasıdır' desek ne çıkar. Geçiniz!



Kurduğum cümlelerde umutsuzluk had safhada varsayılırsa, umut etmek için sebep üretenlerin kapısını maviye boyasam ne çıkar. Karanlıklar aydınlığı boğarken üstüne bir bardak soğuk su içiniz.