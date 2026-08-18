Futbol; emek ve mücadele adına verdiklerinizi size kat kat öder ama hiçbir şey vermezseniz bunun bedelini fena halde ödetir. Çünkü mesele etiket değil yürek işidir. Bir takımın gücünü nerede nasıl kullanacağı kulübedeki adamların yokluğuna endeksli olamaz. Fenerbahçe 2 oyuncu kulübede diye ligin ilk maçında yeniliyorsa, her futbolcunun ayakları da ruhu da sahanın dışındaysa sonuç kaçınılmaz olur.

Takım oyununda isteyene iş çok. Derli toplu çıkışlarında bir baktık orta alanda sükseli beylere karşı Gençler'in hipnozu başlıyor. Ardından da atılan gollerin görkemli pozu. Sen elindeki kozu kullanmayı bilmiyorsan yenilmek ne demekmiş daha ilk maçta öğretirler. Ake'nin yenilen ikinci golde aldığı pozisyon kadar, Skriniar'ın pozisyonuna da iyi bakılsın. Sadece sallapati koşarken görünüyordu, bir de yaptığı çirkefliklerle.

Fenerbahçe takımı kesinlikle böyle gitmez. Takım kendi içinde organize olur, su akar yolunu bulur. Hedefe yürünen yollarda hesaba katılmamış gerçekler vardır, böyle sonuçların daha yürekli olmayı emreden bir tavrı da vardır. O yüzden Fenerbahçe'de futbolun önünü kapatmaya ve bu kadroyu yolundan çevirmeye İsmail Kartal'ın da gücü yetmez. Lyon maçında azalan yanlarını çoğaltan bir Fenerbahçe bekliyorum.

Çorum karşısındaki Galatasaray'dan beklenen sonuç. Asıl mesele doymuşluk ve bazı futbolculardaki tükenmişlik. Hala Sallai, Lemina ve İlkay Gündoğan'dan medet uman bir anlayışın maçı kazanmak için strateji geliştirmesi mümkün değildi. Çünkü cesaret yoksa hiçbir şey yoktur. Rakip 10 kişi kalmasa Galatasaray tek puanı bile zor alırdı. Osimhen bu takımı nereye kadar taşıyacak merak ediyorum. Ayrıca hakemlerin Torreira'yı koruma içgüdüsü hala devam ediyor. Onun ayaklarında boncuk var galiba.

Trabzonspor'un takım olarak sıradan göründüğü Kasımpaşa maçında, gözler Salah'ın üzerindeydi. Onun ipin altında da üstünde de yürümesini bekliyorlar ama kimsenin kuşkusu olmasın bu adamın sihri ve kalitesi hala tasarrufunda. Ve futbol tek kişilik gösteri değil, kendine eşlik edecek işçileri bekler. Sanırım Salah'ın gösterisi bu hafta kendi evinde başlar.

Beşiktaş lige 3 puanla başlamanın özelliğini yaşadı ama iyi niyetli mücadele ederken bile takımın içi soru işaretleriyle dolu. Yıldızın parlayanı makbul, emekçinin de ter dökeni. Gelecek haftalarda güç dengesi artar ama bazı adamların bu takımda yeri yok. Necip Uysal'a veda töreni düzenlendi. 22 yıl Beşiktaş'a emek veren, hiçbir şekilde sorun çıkarmayan ve efendilikten şaşmayan bir adama az bile.

Ligin ilk haftasındaki en önemli olay, Gençlerbirliği tribününde Fenerbahçeli minik bir çocuğa tribünde yapılan vahşi saldırı. Üzerinde hangi forma olursa olsun insan olan o çocuğu omuzlarına alır, insanlıktan nasibini almayan da ayak altında kalır. Üzerindeki Fenerbahçe forması çıkarılan minik Göktuğ, o tribün zorbasına yenilmedi. Koca yüreğiyle suskunluğunu kirpiklerinde taşıdı 'ağlamadı!' Manzarayı seyredenler de o zorba kadar suçludur dersek gerçeği işaret etmiş oluruz.

Fenerbahçe yönetimi minik Göktuğ'u Lyon maçına davet etti ama o çocuğun içindeki korkuları yok etmenin önünü kesmek mümkün olacak mı? İşte bu yüzden o tribün zorbasına ve manzarayı seyredenlere en ağır ceza verilmelidir. Bir çocuğu yapılan hiçbir saldırının 'iyi hal indirimi' olamaz çünkü.