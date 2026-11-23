Hücum gücünü gösterdi, takıntısını törpüledi

Beşiktaş, Konya deplasmanında sadece üç puan almadı, güç ve karakter de gösterdi. 4 gollü galibiyet, hücum kalitesinin ve pes etmeyen takım kimliğinin önemli bir göstergesiydi. Ancak savunmaya dair ciddi uyarılar da vardı. Italiano, 4-1-4- 1 düzeniyle sahaya çıktı. Ndidi'nin orta sahadaki etkisi, Vlahovic'in ön alandaki bitiriciliğiyle birleşince Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu. 10'da Vlahovic perdeyi açtı, 34'te Ndidi'nin mükemmel pasını gole çevirdi. Sırp yıldız, Beşiktaş'ın aradığı santrfor etkisini gösteriyordu. Fakat Dompe'nin 42'deki golü, ilk yarıdaki üstünlüğün rahatlığa dönüşmesine izin vermedi. İkinci yarıda Vlahovic'in 50'de ağlara gönderdiği golün iptali, ardından 63'te Enis Destan'ın beraberliği bulması Beşiktaş adına ciddi bir sınavdı. Ndidi'nin 66'da üst direkten dönen şutu da Beşiktaş'ın yeniden ayağa kalkma arzusunun işaretiydi. Ve sahneye kalite çıktı! 79'da Trossard, Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Bu gol sadece skoru değiştirmedi, takımın üzerindeki baskıyı da kırdı. 90'da Cerny'nin vuruşu ise galibiyeti taçlandırdı. Vlahovic'in dublesi, Ndidi'nin oyuna ağırlığını koyması, Trossard'ın kritik golü ve Cerny'nin finali… Beşiktaş hücumda gerçekten heyecan veriyor. Ancak 2-0'dan 2-2'ye yakalanmak, şampiyonluk iddiasındaki bir takım için üzerinde durulması gereken bir mesele. Konya'da dört gol, üç puan ve büyük bir moral! Kartal, hücum gücünü gösterdi ve deplasman takıntısını törpüledi. Şimdi bu coşkuyu istikrara dönüştürme zamanı. Sırada Beer Sheva ile Avrupa maçı ve G.Saray derbisi varki Beşiktaş güçlü geliyor.