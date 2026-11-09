Ayağa kalkıyor!

Beşiktaş'ta gecenin hikâyesi Trossard'ın yazdığı Dusan Vlahovic'in oynadığı bir senaryoydu. Vincenzo Italiano, Celtic yenilgisinin ardından ilk 11'de beş değişikliğe gitti. Orkun Kökçü'nün beş maç aradan sonra ilk 11'e dönmesi, orta sahadaki organizasyon açısından önemliydi. Gençlerbirliği'nin 22. dakikada Metehan Baltacı'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalması, siyahbeyazlıların işini kolaylaştırdı. Beşiktaş, sayısal üstünlüğü değerlendirerek oyunun kontrolünü elinde tuttu ve galibiyetini perçinledi. Ancak bu maçın asıl kazanımı üç puandan çok daha fazla. Vlahovic'in gollerle dönmesi, Orkun'un yeniden ilk 11'e girmesi ve Trossard'ın üç asistle taçlandırdığı hücumdaki üretkenliği, İtaliano'nun elini güçlendirdi. Celtic yenilgisinin ardından gelen bu galibiyet, Beşiktaş'a moral ve güven verdi. Dolmabahçe'de mesaj netti: Vlahovic geri döndü, Beşiktaş yeniden ayağa kalkıyor!