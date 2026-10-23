Müdahaleler doğruydu

İtaliano'nun Crystal Palace karşısındaki aşırı rotasyonlu ve riskli ilk 11 tercihi, Beşiktaş'ın maç boyunca yaşadığı gelgitlerin başlangıç noktasıydı. Sadece Taylan Bulut, Kartal Yılmaz ve Ümit Akdağ gibi isimlerle 11'in kurulması değil Ouattara, Ndidi ve Miretti gibi birbiriyle yan yana oynama alışkanlığı olmayan isimlerin de varlığıyla alınan risk Beşiktaş'ın oyununu etkiledi. Ancak bu tercih, Orkun Kökçü'nün yokluğunda daha da kritik hale geldi. Buna rağmen Beşiktaş, Ndidi'nin 45+2'deki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fakat devre arasından sonra Palace'ın baskısı karşısında oyunun kontrolünü kaybetti. 51'de Pino, 55'te Mateta… Dört dakikada gelen iki gol, savunma yerleşimindeki sorunları ve Beşiktaş'ın rakibin temposuna cevap vermekte yaşadığı sıkıntıyı ortaya çıkardı. İtaliano'nun hamleleri bu noktada önem kazandı. Olaitan ve Murillo'nun oyuna girmesiyle takımın dinamizmi arttı. Özellikle Olaitan, yalnızca bir oyuncu değişikliği değil, hücumun temposunu değiştiren bir hamleydi. Takımın 2-1'den dönerek 2-2'yi bulması, teknik heyetin müdahalelerinin karşılık bulduğunu gösterdi. Ancak sonuç, bütün sorunları örtmemeli. İlk yarıda öne geçip ikinci yarının başında kontrolü kaybetmek, Beşiktaş'ın üzerinde çalışması gereken temel konu. Ümit'in tecrübesizliğinin altının kırmızı kartla çizilmesi gecenin ironisiydi.