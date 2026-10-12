Sorunlar var

Beşiktaş'ın milli aradan sonra Süper Lig'e Kocaelispor karşısında galibiyetle başlaması tabelada çok kıymetli. Ancak sahadaki hikâyede İtaliano'nun, masada ise yönetimin çözmesi gereken başlıklar var. Maçın sonlarında Vlahovic'in tokatla düşürülmesi ve verilmeyen penaltı, bu sezon Beşiktaş aleyhine alınan kararlara bir yenisini ekledi. Yönetimin kısa veya uzun vadede çözmesi gereken bir mesele olarak karşısına çıktı ki tribünlerin öfkesi bunun yansımasıydı. Sahada ise sert savunma yapan Kocaeli'ye karşı skor üretmekte zorlanan bir takım izledik. Siyah-beyazlılar maça Orkun'un golüyle hızlı giriş yaptı. Orkun'un kalitesi, en önemli silahlarından biri. Ancak bu rahatlık, oyunun kontrolünü garanti etmiyor. Nitekim Kocaeli, Show'un golüyle skoru eşitledi. Savunmada yaşanan tereddütler, Beşiktaş'ın hâlâ mesafe alması gereken alanları gösterdi. Beşiktaş'ın cevabı gecikmedi. Korner organizasyonunda Tayfur'un, Djalo'yu düşürmesiyle kazanılan penaltıda Vlahovic hata yapmadı. Sırp forvet, yalnızca gol atmadı, takımının zorlandığı anda sorumluluk aldı.

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kadar, golcüsüne yapılan müdahalede neden düdük çalınmadığı da tartışılmalı. Hakemlikte ölçü formaya göre değil, pozisyonun kendisine göre belirlenir. VAR'ın bulunduğu bir oyunda bu tür kararlar dikkatli incelenmeli. Kocaelispor'un direnci, Beşiktaş'ın savunma ve oyun kontrolü sorunlarını görünür kıldı. Sonuçta Beşiktaş kazandı. Fakat her galibiyet, her sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. İtaliano için asıl mesele, tabelanın arkasındaki eksikleri görmek.