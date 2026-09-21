Hataların bedeli

Milli ara öncesi liderlik koltuğuna kim oturacak? Sorusunun cevabı Amedspor oldu. Beşiktaş ister Amed'in ön alan baskısı deyin, ister Marsilya maçı sonrası öz güven rehaveti deyin bireysel hatalarının bedelini zorlu deplasmanda 3-2 kaybederek ödedi. Marsilya'nın yorgunluğu hissedildi. Yok desek yanlış olur. Bazen fiziksel bazen de psikolojik yansımaları olabilir. 35'teki pozisyonda Vlahovic'in bir faulü yok. Bates'in koluyla ve ayağıyla darbesi var. Penaltı artı kırmızı kart gerekirdi. Bu hakem kararı sonucu etkiledi. İlk yarının 2-0 bitmesi bunların sonucuydu. İkinci devredeki reaksiyonu özellikle son bölümdeki kazanma hırsını görünce ilk yarıda adı konulmamış bir öz güven rahatlığı hissettim. Nasıl olsa çeviririz hali. Amedspor kazanmak için elinden geleni yaptı. İlk hamlesi Beşiktaş'a kısmi ön alan baskısı yaptı. Beşiktaş topu iyi kullanarak çıkması gerekirken 2 kez Salih ve 1 defa da Rıdvan'la bireysel hatıralar yaparak 3 gol yedi. Ancak bunun arka planında bence iki nedeni vardı. Biri Cerny 11 oynarken orta sahada adam ve görev paylaşımı daha yüksekti. Poku çok fazla çizgide kaldı. Biraz daha al vere girmesi gerekiyordu. Orta saha yükü Salih'e bindi. İkincisi Djalo-Emirhan uyumu yerine Agbadou-Djalo ikilisi kademe ve topu oyuma sokmadan dağınık his verdi. Rıdvan, İlhan ve Orkun'un bu dakikalardaki alışık olmadığımız pas hataları işin tuzu biberi oldu. İlk yarının 2-0 bitmesi bunun sonucuydu. Cerny, Emirhan ve sonrasında Rashica değişiklikleri ve stoper çıkarıp orta sahayı ve forveti güçlendirme hamleleri yerindeydi. Bu Beşiktaş'ı yenmek kolay iş değil. Bu yüzden kazanan taraf oldular. Milli araya girerken liderlik koltuğuna da oturdular.