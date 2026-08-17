Hedefi 12’den vurdu

Siyah-beyazlı takım, Avrupa'da 4 maç yenilmeden ve hiç gol yemeden yaptığı hızlı girişi Süper Lige'de taşıdı. İlk haftada hedefi 12'den vurarak yarışa başladı desek yanlış olmaz. Üç büyük rakibinin de kazanamayıp puanlar kaybetmesi bir anda yarış psikolojisini Beşiktaş lehine fırsata dönüştürdü. Beşiktaş'ın görevi ise belliydi: Bonusları toplamak ve rakiplerininkaybettiği puanları kendi hanesineyazmak. Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 yenerek bunu başardı. Ama oyunun söylediğinden daha ziyade skorun söylediği şeyler var. Beşiktaş maça kontrollü başladı. Oyunun merkezinde dengeyi korurken kanatlarda Cerny ve Trossard üzerinden çözüm aradı. Gol de bu arayışın karşılığıydı. Olaïtan'ın hazırladığı pozisyonda Cerny'nin bitiriciliği, Beşiktaş'a sezonun ilk lig üç puanını getirdi. Ancakmaçın ikinci hikâyesi, Eyüpspor'un68. dakikada 10 kişi kalmasıydı. David Costa'nın ikinci sarı karttan oyun dışı kalmasıyla Beşiktaş'ın önündeki kapı iyice açıldı. Fakat siyah-beyazlı takım, bu avantajı ikinci golle taçlandıramadı. İşte burada soru işareti var. 10 kişilik rakibe karşı maçın fişini daha erken çekmek gerekirdi. Beşiktaş skoru korudu, oyunu kontrol etti ve üç puanı aldı ama şampiyonluk yarışında bu tür fırsatların daha acımasız değerlendirilmesi gerekiyor. Sonuçta Beşiktaş kusursuz bir maç oynamadı. Ama ligin ilk haftasında kusursuzluk değil, kazanç önemlidir. Bu daha ilk hafta… Şampiyonluk yarışlarında bazen sezonun hikâyesi böyle başlar.