Beşiktaş artık favori

Beşiktaş, Kralove'yi eleyerek bir turdan daha fazlasını kazandı: Güven... Ortada ilginç ve altı çizilmesi gereken önemli bir istatistik var. Dört maç, dört galibiyetve kalesini gole kapatması… Bu turun asıl değeri skordan çok, Beşiktaş'ın oyun karakterinin şekillenmesi. Midtjylland karşısında iki maçta alınan galibiyetlerin ardından Kralove karşısında da 4 maçta 4 galibiyet ve sıfır gol… İtaliano'nun takımıhenüz hücumda kusursuz değil amasavunmada ne yaptığını biliyor. Nübel güven veriyor, Djalo-Emirhan ikilisi sağlam duruyor, Orkun ve Salih merkezde oyunun dengesini kuruyor.

Şimdi sıra bu savunma disiplinine hücum kalitesini eklemekte.

Trossard bunun önemli parçalarından biri olacak. Cerny ise şimdiden 'Ben de buradayım' dedi. Vlahovic oynamak için heyecanlanıyor. Cerny için ayrı birparantez açmak gerekiyor. Çek oyuncu,kendi ülkesinin takımına karşıbu kez sorumluluk aldı. Golü kadar savunma arkasına yaptığı koşu ve doğru zamanda hızlanması önemliydi. Trossard tam olarak hazır olduğunda Beşiktaş'ın hücumdaki seçenekleri ve özellikle son bölgede üretkenliği artacak. Cerny'ninformu ile Trossard'ın kalitesibirleştiğinde kanatlarda ciddibir rekabet doğacak.

Beşiktaş şimdi Kauno Zalgiris ile play-off oynayacak. Her maç zor amaAvrupa'da garanti diye bir şey yokama artık favori Beşiktaş.