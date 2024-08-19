19 Ağustos 2024, Pazartesi FATİH DOĞAN











Beşiktaş evinde büyük umut verdi 2024-25 sezonundan futbol adına çok beklentimiz var. Geçen yıllarda zamandan çalan oyunculardan, 1 puan için maçları katleden hocalardan, hakemi aldatmak için kırk takla atan futbolculardan bir hayli sıkılmıştık. Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş-Antalyaspor maçına gelirken büyük takım reflekslerine uygun ofansif oyun anlayışıyla Bronckhorst'un taktiklerini, futbolculuğunda oyun seyrimizi güzelleştiren Alex de Souza'nın performansını görme heyecanı içindeydik. Samudio, 1. dakikada gol perdesini açınca "Güzel bir maç bizi bekliyor" dedim. Ancak Antalya kalecisi Piric sürekli topla oynayarak zamandan çalmaya başladı. Maç 1-1 oldu, hâlâ aynı tavra devam.

Beşiktaş'ın oyun iştahı kendi yuvasında üst düzeydeydi. İmmobile'nin attığı 2 golün yanı sıra Silva'nın, başta kaçırdıkları da faul nedeniyle iptal edilen golü de dikkat çekiciydi. Kaleci Piric'in tavrı devam etse Antalyaspor, Samudio ile ikinci golü asla bulamazdı! Silva'nın ilk yarıda kaçırdığı golü telafi edercesine ara pasında yine ceza alanına girip attığı golde klasını konuşturması, Beşiktaş'ın reaksiyon gücünü de belirginleştirdi. Güray'ın gaddarca girdiği ve Silva'nın ayaklarını yerden kestiği pozisyonun VAR'ın uyarıyla kırmızıya dönmesi doğru karardı.

Niyeti de hareketi de sıkıntılıydı. Solda 11 başlayan stoper Emirhan Topçu, Masuaku'yu hiç aratmadı. Ndour ilk maçında güçlü ve atletik performansıyla dikkat çekti. Beşiktaş evindeki ilk maçta taraftarını mutlu etti, büyük umut verdi.