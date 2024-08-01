01 Ağustos 2024, Perşembe FATİH DOĞAN











Beşiktaş henüz hazır değil Galatasaray son iki yılın şampiyonu… Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımı son iki yıldır şampiyonluğa taşıyan ana kadro ile devam ediyor. Mauro İcardi'nin bile hazırlık kampı geçirdiği bir ortamda Galatasaray 3 Ağustos'a daha iddialı giriyor. Giden Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi hangi gerekçelerle 3 Ağustos'a Süper Kupa Finali'ni koydu net anlaşılamasa da net olan tek şey; Beşiktaş'ın hazır olmadığı. Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista gibi yıldız oyuncular transfer edilse de yeni bir teknik direktör, yeni bir takım, yeni bir oyun şablonu Beşiktaş'ın şansını haklı olarak rakibine göre azaltıyor.



Beşiktaş adına bu karşılaşmada iyi bir kamp dönemi geçiren, oyunun liderliğine talip olan Rafa Silva ile sağ açıkta çok formda gözüken Milot Rashica'nın Beşiktaş adına sonuca etki edebilecek iki kritik isim olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda iyi performans gösteren Mert Günok… Galatasaray adına ise son iki yıllık şampiyonlukta önemli katkısı olan Dries Mertens, Lucas Torreira ve formdaki Barış Alper Yılmaz'ın, Süper Final'e süper etki edecek isimler olduğuna inanıyorum.



Veriler Galatasaray'ı gösteriyor ama Beşiktaş'ın da gerilerden gelip çok maç çevirdiği, finaller kazandığı hafızalarımızdaki yerini koruyor. Beşiktaş bu finali kaybederse bir küçük sarsıntı yaşayabilir, demoralize olabilir ama kazanırsa camia ve takım motivasyonu siyah-beyazlılara daha büyük kazançlar sağlar. Ama favori Galatasaray yenilirse, kaybı Beşiktaş'tan daha ağır olur. Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbekçilerle Erden Timurcuların savaşı başladı. Sosyal medya üzerinden herkesin, elini açık etmeye başladığını gözlemliyoruz. Eğer Süper Kupa'yı kaybederse, bu durumun Galatasaray'daki krizi çok daha fazla büyüteceğini düşünüyorum.