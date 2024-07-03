03 Temmuz 2024, Çarşamba FATİH DOĞAN











Burası Türkiye! Avusturya'nın en güçlü yanı orta sahası ve üçüncü bölgede etkili baskı yapmasını sağlayan kolektif hücum organizasyonuydu. Merih'in birinci dakikada duran toptan gelen erken golü "Baskın basanındır" kuralını hatırlatırcasına Avusturya'nın ilk şoku oldu.

Orta sahada Orkun ve İsmail üzerine kurulu dirençli orta saha, kurt teknik adam Rangnick'e ikinci şoku yaşattı. Montella'nın formda isimlerimiz Ferdi ve Mert'i daha çok önde ve oyunda tutan sistem değişikliğini de göz ardı edemeyiz. Savunma anında Kaan'ı geri çekerek 5'li, hücuma çıkarken 3-4-3'lü yapı bu finallerde ilk kez uygulandı. Orta sahada Orkun'un liderliğinde dinamik oyun, iyi savunma, duran toplardan Merih'in 2 golü ve kaçan bir gol. Rangnick'in ilk oyuncu değişikliği hamlelerinden Gregoritsch, kritik anlarda kurtarışlarıyla devleşen Mert Günok'u sadece 66'da geçerek Avusturya'nın ciddiyetini hatırlattı. Montella'nın sarı kartlı İsmail-Salih ve sonrasında Arda- Okay, Kenan-Kerem değişikliği direnci artırmaya yönelik doğru kararlardı.

Dün turnuvanın bence en iyi sol beki Ferdi'yi takibe gelen Arsenal ekibinin, "50 milyon Euro verelim hemen alalım" raporu vermesi lazım. Sadece Merih, Mert Günok, Orkun, Ferdi değil bütün takım, bütün ekip yürekten koca bir alkışı hak etti. Helal olsun Bizim Çocuklar, yolun açık olsun Türkiye'm… Her golden sonra taraftarımızın dediği gibi, "BURASI TÜRKİYE, BURADAN ÇIKIŞ YOK."

Bekle bizi Hollanda….