Taraftarın gücü

Sosyologlar, psikologlar, "Sorunlar nekadar kaotik olursa olsun küçükumut, insanı hayata tutundurur"der. Beşiktaş lige havlu atmasına, liderin42 puan gerisine düşmesine rağmen ZiraatTürkiye Kupası hedefine sarıldı. AvrupaLigi'nin anahtarı olacak küçük bir umutuzun süredir mutsuzluk girdabına düşmüştaraftarı akın akın Dolmabahçe'yegetirdi. O umut ışığı bu sezon boyunca,derbiler dahil en iyi taraftar performansınıdoğurdu. Buradan çıkarılacakders şu; takımda hissedilecek enküçük iyileşme ya da Beşiktaş'ı sezonsonuna kadar yarışta tutacak bir yönetimperformansı kısa sürede çok şeyi değiştirebilir.Beşiktaş taraftarının öfkesi kadarsevgisinin de çok şeyi değiştirebileceğiniyaşayarak gördük. Maça dönersekfutbolcuların iyi niyeti ve mücadelegayretinin alkışlanır seviyede olduğunusöyleyebiliriz. Muçi'nin denemeleride ilk yarıda skoru değiştirecek netliktedeğildi. Hakem Zorbay Küçük'ünsiyah-beyazlı oyunculara sarı kart göstermekiçin adeta arandığını söylesek haksızlıkyapmış olmayız. Serdar Topraktepeikinci yarıya girerkensonuç aldığıcesur bir hamleyaptı. Semih'in yerineMuleka'yı, Al-Musrati'nin yerineFernandes'i aldı.63'te de GhezzalsakatlanıncaChamberlain girdi. Bu değişiklikler sonunda70'te Muleka ve Chamberlain baskısıylatopu önünde bulan Muçi galibiyet golünüattı. İkinci yarı Beşiktaş'ın 2 net pozisyonverdiğini görenler, "Finali kazanabilirmi?" tereddütü yaşayabilir. Ancak hermaçın karakteri ayrı.