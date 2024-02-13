13 Şubat 2024, Salı FATİH DOĞAN











Beşiktaş üzülmesin Kayserispor ve Beşiktaş yeni transferleriyle birlikte toparlanma ve yükselme hayalleri kurarken ilk ciddi deneyimlerinde birbirlerini üzmeyip, birer puan kazandılar. Fernando Santos sahaya yeni transferleri Muçi ve Worrall'ı 11'de sahaya sürerek başladı. Ancak Muçi'ye sağ açıkta görev verilmesi ve ilk yarıdaki vasat performansı akıllara bu sezon Polonya liginde sol kanatta oynayıp içeri hareketlenmesiyle tezat oluşturdu. Belki pozisyon değişikliği, belki de uyumsuzluk vasat bir görüntü verdi. Sağ stoper bildiğimiz Worrall'ın sol stoper başlaması, bir pozisyonda önündeki topu rakibine kaptırması başlangıç maçında dikkat çeken nazarlık hata olarak görülebilir. 66'da Cenk çıktı, Al-Musrati girdi. Semih sola geçti, Muleka forvete, Musrati ortaya. Skordan bağımsız yazıyorum, temelde Beşiktaş adına şu görüntü vardı; sağ bek, sol bek ileri çıkmıyor, kanatlar ideal kanat oyuncusu değil, iki orta saha, ceza sahasına giren, üreten, taşıyan oyuncular değil, sahada 4 tane forvet var ama bu takım nasıl gol atacak? Kayseri, 3 yeni transferi ve Afrika Kupası'ndan dönen oyuncularıyla daha diri ve istekliydi. Özellikle Bourabia orta sahayı toparlayan isimdi. Cardoso'nun 51'deki vuruşu direkten dönmeyip gol olsa, maçın hikâyesi başka bir yere dönüşebilirdi. Sonraki değişiklikler vasat oyunu renklendirmeye yetmedi. Kayserispor bu takımla toplarlar hissiyatı verdi. Özellikle yol geçen hanına dönen savunma hattına oyuncuları gelince hemen hissedildi. Hücumda da atak sonlandırmak için uyuma ihtiyaçları var. Beşiktaş'ın toparlanmak için alması gereken çok yol var. Al- Musrati üzerine bu iş inşa edilebilir. Amartey- Gedson ikilisinin üreteceği bir çözüm yok. Kayserispor bu oyunla maçı kazanamadığı için üzülebilir ama Beşiktaş bu 1 puana üzülmemeli.