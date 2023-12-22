22 Aralık 2023, Cuma FATİH DOĞAN











Bu enkazı toparlamak hiç kolay olmayacak Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor. Bireysel hatalar öne çıktı ve kalite sorunu kendini hissettirdi. Colley ile 1-0 öne geçmesine rağmen yediği 3 golle 3 puan, futbolcu hatalarıyla adeta misafir Alanyaspor'a hediye edildi. Basit hatalar; oyuncu kalitesinin, pozisyon alma bilgisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı bize…

Beşiktaşlılar, yıldız diye pazarlanan oyuncuların iş başa düştüğünde nasıl sıradan olduklarını bir kez daha gördü. Birinci golde sol bek Masuaku'nun, yanından sollayarak geçen ve ortayı kesen rakibini arkadan izlerken hali ortadaydı! Bu pozisyonda yapılan ortada Amartey'in, amatör defans oyuncularının yapmayacağı bariz hatasından faydalanan Yusuf'un golü bulması vardı. Sonlarda Alanya'nın 2 kişiyle, Amartey-Colley'in de kademede olduğu 4 kişinin arasından sıyrılıp Janvier'la golü bulması, beceri kadar Beşiktaş'ın beceriksizliğiydi. Eduardo'nun üçüncü golünde de kaleci Mert'in hatası vardı.

Takım o kadar kırılgan ki ilk yenilen gol sonrasında yakalanan 4-5 pozisyon, öz güven eksikliği nedeniyle gole çevrilemedi. O pozisyonlar gol olsa belki gidişat olumluya dönebilirdi.

Ancak sorun dün gecenin sorunu değil. Problem, 3 sezondur Aralık ayında Beşiktaş'a havlu attıran "Kötü kadro mühendisliği sorunu." Bir günde, bir ayda belki de 1 yılda bu enkazı toparlamak zor olacak. Giden gittiğiyle kaldı. Üzüntü, acı, öfke taraftara kaldı... Rıza Çalımbay ve yeni yönetim için "Ateşten gömleği giydiler" demiştim. Buradan çıkmak kolay olmayacak.