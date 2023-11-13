13 Kasım 2023, Pazartesi FATİH DOĞAN











Sihirli değnek Beşiktaş'ta Başakşehir maçında Opoku'nun darbesiyle yüzünden sakatlanan Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı. Burnunda kırık, gözünde darbeye bağlı morarma var. Pozisyonda hakeme baktım, düdüğünde ne faul ne sarı kart ne de yüzünde utanmaya bağlı morarma vardı. Bu fotoğraf aslında Beşiktaş'ın özeti gibi… Hakemler, TFF-Beşiktaş geriliminden etkilenir gibi hatta vazife çıkarır gibi sahada Beşiktaş'ı hırpaladılar ya da hırpalanmasına göz yumdular.

Beşiktaş'ın formasını en çok giyen futbolcusu, 633 maçla Süper Lig'de en çok sahaya çıkan teknik direktörü Rıza Çalımbay, ilk maçına çıkar gibi heyecanlıydı. Tribün, gerçek efsanesinin hatırına eski defterleri rafa kaldırıp takımını kucakladı. Çalımbay çiçeklerle karşılanıp, coşkulu alkışlarla soyunma odasına yollandı. İki maç arasındaki sosyoloji ve psikolojik değişim adeta sihirli değnek değmiş gibiydi. Ama sihirli değneğin açılımı, "Beşiktaş'ın çocuğuna, gerçek efsanesine duyulan saygı, vefa ve güvenin hayat bulmuş haliydi. Gerisi teferruat. Sahada sol açıkta Rebic, forvette Muleka, sağ açıkta Zaynutdinov ve solda Tayfur'la başlaması Çalımbay'ın ilk dokunuşuydu. 2 günde ancak bu kadar takıma ve futbolcuların yüreğine dokunulabilir.

Küskün Rebic'in performansında Muleka'ya zeka dolu asisti sonrası oyundan çıkarken, tribünler tarafından alkışlandığında yüzünün aldığı hal maçın özetiydi. Tribünler maç bitimi haykırdı; "Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay."