Yazarlar Fatih Doğan Kutlama vakti
Kutlama vakti
16 Ekim 2023, Pazartesi

FATİH DOĞAN

Kutlama vakti

Türklerin atayurdu Orta Asya, yüzyıllardır anayurdu Anadolu ise üçüncü vatanı da Almanya'dır. Sadece benim değil milyonlarca Türkün ailesi, anası, babası Almanya başta gurbet yollarında ömür tüketti. Artık misafir olmayı bıraktılar. Yurt edindikleri yeni şehirlerinde yaşamın güçlü bir parçası oluyorlar.
EURO 2024 Almanya'da, yani evimizde. Ve dün gece Konya'nın muhteşem taraftar atmosferinde yine yeniden Letonya karşısında aldığımız zaferle, biz de 'Oradayız' dedik. Bundan önce katıldığımız 5 şampiyonadan daha farklı ve daha anlamlı. Teşekkürler Vincenzo Montella, teşekkürler Milli Takım. Bu millet sizi alnınızdan öpecek, Almanya başta Avrupa, sizi bağrına basacak…
Oyun mu dediniz? Ayrıntıların önemi kaldı mı? Topu bize bırakıp kapanan Letonya karşısında iki gol atan Cenk Tosun'la başlayabilirdik. Solda Cenk Özkaçar yerine daha ofansif bir sol bekle başlayabilirdik.
Ancak bunlar teferruat. Rakip çözülene kadar yaşadığımız stres nazar boncuğu olsun. Uğurcan'ın çıkardığı kritik kurtarış, onur vesikası olsun. Vakit kutlama vakti. Kucaklaşma vakti.
EURO 2024'te Almanya'yı şenlendirme, Avrupa'daki Türkleri şahlandırma vakti. İyi oyunu, güzel sonuçlarla, sevgiyi coşkuyla buluşturma, Ay-Yıldızlı bayrakları Avrupa'yla buluşturma vakti.

Yazarın Diğer Yazıları

TÜM YAZILARI

İkinci bahar... | 25.09.2023

Kafamda sorular! | 22.09.2023

Gooolley! | 04.09.2023

Güneş’in hamlesi | 15.08.2023

Güçlü kulübe şart | 11.08.2023

İskelet sağlam | 04.06.2023

BİZE ULAŞIN