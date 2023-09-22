22 Eylül 2023, Cuma FATİH DOĞAN











Kafamda sorular! Gençleri her zaman desteklerim. Özellikle altyapıdan gelmişse sahada görmekten büyük keyif alırım. Ama Beşiktaş'la birlikte grubun favorisi gösterilen Brugge deplasmanın ağır yükünü Demir Ege'ye yüklenmesine anlam veremedim. Kafamda maçla ilgili çok soru var. Yeni transferler Onana, Chamberlain sahada olmaması Demir Ege'nin fazlalığı mı yoksa Avrupa'da nice büyük maçları yemiş yutmuş diğerlerinin noksanlığı mı? Çok bilinmeyenli denklem gibi! İkinci yarıya başlayan ev sahibi takımın fırtınasında futbolcuların çoğu alabora oldu! Amir, Muleka, Demir Ege, Masuaku ve golde rakibini kaçıran Rosier çöktü. Kalede Mert, birkaç kritik pozisyonda Erick Baily olmasa skor başka yerlere gelebilirdi.

Geçen sene Beşiktaş orta sahası mevcutlarıyla bu baskıyı kaldıramayacak kadar kibar ve kırılgandı. Maalesef halen kırılgan. Sahadaki 45-60 arasındaki dağılmışlık hissi izleyen herkese "Şenol hoca geç kalmadan bir şeyler yap" dedirtmiştir. Gelen gol bu baskının sonucuydu.

Beşiktaş'ın Brugge deplasmanından rakibin hatası ya da Bahtiyar'ın direnç göstermesiyle başlayıp Cenk'in golüyle beraberliği koparması tabela açısından başarılı görülebilir, hatta sayılabilir

Ancak oyun ve tercih edilenlerin performansı açısından ciddi bir eleştiriyi ve sorgulamayı takım ve Şenol Güneş hak ediyor.

Özellikle Muleka'nın vasatı aşamayan oyununu görünce Cenk Tosun, Rebic, orta sahada Chamberlain'in tecrübesine ve kalitesine haksızlık ediyoruz gibi geldi. Soru net; hazır değillerse niye hazır değiller, hazırlarsa niye sahada değiller?