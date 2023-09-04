04 Eylül 2023, Pazartesi FATİH DOĞAN











Gooolley! Bükreş'te 3-2 biten maçta Dinamo Kiev'e… Dolmabahçe'de 1-1 biten olaylı maçta Pendik'e… Dün de üç maçtır yenilmeyen Sivasspor'a… Üç kritik maç, üç kritik gol… Ve altında stoper Omar Colley'in imzası var. Hatta Pendik maçında yardımcı hakemin yediği nizami golde de Colley'in kafası ve zekâsı vardı. Hem savunuyor hem savaşıyor hem de attığı duran top golleriyle Türk futbolundaki yükselişini sürdürüyor! Omar Colley böyle atmaya devam ederse yakında Beşiktaş taraftarı Omar Colley'e George Clooney muamelesi yapmaya başlar!

Beşiktaş açısından Sivas karşısında Gedson- Chamberlain ikilisinin orta sahada nasıl bir değer oluşturacağını merak ediyordum! Olumlu sinyaller gördüm. Lakin ikili henüz uyumlu ve beklenen seviyede değiller. Zamana ihtiyaçları var. Rashica ise beklediğimiz gibi. Oyunda inisiyatif almaktan, yerinde koşularla takımın yükünü almaktan kaçınmıyor. Golünü de attı ki böyle giderse Galatasaray'da Zaniolo'yu çıkarmadığı kulübede bu sefer Ghezzal'ı tutabilir! Beşiktaş'ın bu sezonki en iyi transferi Rashica. Beşiktaş takımı yeni isimlerle beraber Şenol Güneş'in tedrisatından geçtikçe hem bireysel hem de takım oyunu olarak geliştiğini açıkça gösteriyor. Üstüne üstlük solda Onur'la Masuaku'yu, stoperde Necip'le Amartey'i aramıyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı ancak karakteri, bilgisi ve oyun görüşüyle çok maçlar kazanacağına inancım var. Yolu açık olsun.