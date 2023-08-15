15 Ağustos 2023, Salı FATİH DOĞAN











Güneş’in hamlesi Sezon açılış maçında ev sahibi takım geçen seneki oyun yapısının çok uzağında bir anlayışla çıktı. Siyah-beyazlı takımın geçiş koridorlarını kapatan, geriye yaslanıp rakibe boşluk bırakmayan Fatih Karagümrük ilk yarıyı gol yemeden, hatta net gol fırsatı vermeden geçirdi. Bu oyun geçen seneki Karagümrük'ün oyunu değil. Başta Borini olmak üzere değişen oyuncuların etkisi bu süreci hazırlamış olabilir. Anlaşılabilir bir durum. Beşiktaş'ta ilk 45 dakika futbolu sıkışan oyunu açacak ekstra bir harekete, duran top organizasyonuna ihtiyaç olduğu açıkça görüldü. Orta saha gerekli üretkenlikten çok uzaktı. İkinci yarının başında Aboubakar kazandırdığı penaltıyla bu inisiyatifi aldı ama Arjantinli kaleci Dituro'yu aşamadı. Belki de vuruştaki abartılı rahatlığını!

Şenol Güneş'in devre arası müdahalesi hissedildi. Sadece kaçan penaltı değil, 62'de Onur'la ve Rebic oyuna girdikten sonra Aboubakar'la da direğe takılması ikinci yarı değişen oyunun vesikasıydı. Değişen tabloda en çok Gedson'un büyük gayreti vardı. Gedson Fernandes oyunun iki puanla bitmesine izin vermeyerek finali golle yaptı. Onur'un indirdiği topta Gedson'un vuruşu gol olmasa tek kale dönmüş maç berabere bitebilirdi. Rebic'in oyuna girdikten sonra kendisini göstermeye başladığını söyleyebilirim. Hazır olduğunda çok katkı sağlayacak bir görüntü verdi. Başlangıçlar zordur, yıldızlarınız zoru kolay yapar… Dün gecenin yıldızı Gedson Fernandes'ti.