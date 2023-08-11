11 Ağustos 2023, Cuma FATİH DOĞAN











Güçlü kulübe şart Aboubakar Bakü'de bir gol açılışı yaptı ki Dünya Bilardo Şampiyonumuz Semih Saygıner'in ıstaka ile topun altına girip pike çektirerek dış falso ile topu hedefe göndermesini çağrıştırdı.

Salih Uçan'ın ara pasında topu önüne alıp bu vuruşu yapması gerçekten üst düzey kalitesini hatırlatması aşçısından önemliydi. Aboubakar sahada ise sorun yok, sahada bir şekilde yoksa sorun olabilir.

Yazıyı Aboubakar'dan açtım ama sahanın en iyisi Salih Uçan'dı. Hem asistiyle hem attığı golle hem de üst düzey oyunuyla milli takım için en hazır Türk izlenimini verdi. Muleka'nın da sol açıkta, yardımcı forvet pozisyonunda bu ikiliye eşlik ettiğini söyleyebilirim.

Ancak Amertey'in henüz adaptasyon sancıları yaşadığı bir ortamda Onana'nın oyuna girdikten sonra takımı ileri götürmeyi bırak, geri düşürdüğünü izledik. Yenilen goldeki hatası ve ağırlığı güçsüzlükle doğru orantılı mı bunu anlamak için zamana ihtiyaç var. Rebic için ise fazla top gelmediği için sağlıklı yorum yapmak henüz erken.

Oturmuş bir görüntüsü olan Beşiktaş, Bakü'de turu geçecek skoru aldı. Tekni Direktör Şenol Güneş'in, sonradan oyuna giren futbolcuların istenilen katkıyı veremediği dikkate aldığımızda güçlü bir kulübeye ihtiyacı olduğu görüldü.