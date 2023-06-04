04 Haziran 2023, Pazar FATİH DOĞAN











İskelet sağlam Teknik direktör Şenol Güneş 1 ay daha erken gelse bugün şampiyonluk kutlamalarını yapan taraf Beşiktaş olabilirdi. Ancak gayreti ve nefesi Galatasaray'ı geçmeye yetmese de önümüzdeki sezon için önemli kazanımlar elde etti. Her şeyden önce geçen yıl Valerien İsmael'le Avrupa'ya gidemeyen Beşiktaş, Güneş'le Konferans Ligi biletini aldı. Daha önemlisi taraftarın ve camianın gözünde güven tazeledi.

Dün akşamki Kasımpaşa galibiyeti de gösterdi ki bu takımın sağlam bir iskeleti var. Bunu bozmaya gerek olmadığı gibi üzerine güçlü bir takım inşa edilmesi kolay.

Kalede Mert, dün oynamasa da savunmada Colley, orta sahada Gedson, ilerde Cenk ve Aboubakar her maçta taşıyıcı kolon gibiler. Bu yapıyı bozmadan üzerine eklenenlerle şampiyon bir yapı kurulabilir. Sorunlar ve tespitler doğru. Dinamik, hamleli ve hızlı bir stoper. Sert, agresif, ayağına hakim lider bir 6 numara. Teknik kapasitesi yüksek, hareketli bir ofansif orta saha... Solda ve sağ kanatta oynayabilen, hızlı ve skorer bir kanat... Bence koridoru çok iyi kullanan bir sol bek...

7 oyuncunun veda edeceği Beşiktaş'ın kadrosuna kaliteli 5 oyuncu ve 2 yardımcı oyuncu takviyesi, gücüne güç katar. Burada kritik nokta yeni transferlerin ne zaman Şenol Güneş'in eline verileceği? Ne kadar erken olursa o kadar hızlı yol alınır.