17 Kasım 2022, Perşembe FATİH DOĞAN











Umut verdiler! A Milli Takımımız'ın tarihinde ilk kez Diyarbakır'da maç oynamasını anlamlı ve değerli buluyorum. İskoçya karşılaşması kadim şehir Diyarbakır'a çok yakıştı. Galler provası için İskoçya ile maç almak da doğru bir planlama… Rakibin 11'inde Premier Lig'den 7 oyuncu vardı. İskoçya karşısında ciddi, verimli ve iyi bir hazırlık maçı oldu. Kuntz; Çağlar'ın soluna Cenk, sağına Ozan Kabak'ı koyarak 3-4-3'ü denedi. Oyunun hem liderliğini hem de savunma yükünü Hakan Çalhanoğlu'na vermesi dikkat çekti. Kaptana yardımcı olarak takımdaki en iyi 6 numara Salih Özcan beklenirken, Orkun'la ikilemesi orta saha direnci açısından riskliydi. İkinci yarı Orkun-Salih değişikliğini görünce Kuntz, teknik kapasitesi yüksek bir takımla neler yapabileceklerini görmek istemiş olabilir. İlk yarı sahanın en iyi ve en verimli ismi Hakan Çalhanoğlu'ydu. Kaptan 6, 8 ve 10 numara mevkilerini üçü bir arada kahve tadında sundu. Takımın temposundan, rakibe baskısından keyif aldım. Sakatlanan Ferdi'nin yerine oyuna giren Eren, soldan bindirip karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atsa maça ayrı bir hikâye yazabilirdi. Ya da sağdaki Cenk'i görüp çıkarabilse çok daha şık olurdu. Milli Takımımız'da Çağlar'ın geri üçlünün ortasındaki liderliğini, Cenk Özkaçar'ın soğukkanlılığını, Ozan Kabak'ın gol denemelerini beğendim. Hücumdaki hırslı ve baskılı oyunumuzu biraz daha organize yapabilsek gol sayısını artırabilirdik. McGinn'in golü üçlü oynamanın risklerini hatırlatsa da, ikinci yarı yorgunluk belirtileri, kondisyon seviyemize dikkat çekse de "umut vadeden" iyi bir hazırlık maçı çıkardık.