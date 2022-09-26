26 Eylül 2022, Pazartesi FATİH DOĞAN











Kuntz’la milli belirsizlik! Stefan Kuntz'un yönettiği Türkiye ne oynuyor ve ne vadediyor? Kocaman bir belirsizlik! Garip bir boşluk. FIFA sıralamasında 125. sıradaki Faroe Adaları'na 2-1 yenilmek, Kuntz'un soğuk şakalarından biri gibi!

Milli Takım'a dönelim. Kaleciler formsuz. Hata üstüne hata yapıyorlar. Bir fark oluşturmadılar. Defans hattı yolgeçen hanı. Ne kalite var ne uyum. Fransa, İtalya, Hollanda ve Portekiz gibi takımlarla eşleştiğimizde bu anlayışla ve formla ne oynayacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Forvet hattı sadece formsuzluk değil uyumsuzluk ve kalitesizlik sorunu yaşıyor. Orta sahamız dün çok kötüydü! Kuntz'un deneme tahtasına dönmüş. İlk kez bir arada oynayan ama kendi takımında bile oynamayan Berkan ve bu mevkide forma giymeyen Ferdi ile orta sahada garip şeyler deniyor. "Ne de olsa Faroe Adaları" diyerek! Ama ne üst üste 3 pas ne de iyi savunma yapılmadığını anlamak için 2 gol mü yememiz gerekiyor? "Ben yaptım oluyor?" demek için Yunus'u forvet arkasında, en iyi çıkışını 8'de yapan İrfan Can sağ açıkta, sağ açık Ferdi 8'de oyuna başlıyor. İlk maçta hata yapan Eren yine 11'de oynatılırken Rıdvan'a 2 dakika bile çok görülüyor. Milli Takım'ın şu tablosuna bakınca Salih'in ve Cenk'in alınmamasının bir kez daha rezalet olduğu tescil edildi. 2-1'lik yenilgiyi hava soğuk, çim sentetik diye açıklamayın. Asıl Kuntz'un kararları ve maalesef Milli Takım'ın oyunu bireysel ve sentetik… Gerçekçi cevaplar ve çözümler şart…