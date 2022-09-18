18 Eylül 2022, Pazar FATİH DOĞAN











Kendi kendine kaos üretiyor! Beşiktaş'ta Valerien İsmael'e haklı eleştiriler var. Zaman zaman biz de eleştiriyoruz. Özellikle geçen hafta Beşiktaş-Başakşehir maçından sonra bunlar şiddetlendi. Sert eleştiri yapanlardan biri de duayen gazeteci Faik Gürses idi. Faik Abi'yi ayrıcalıklı kılan, öne çıkaran bir ay önce "Beşiktaş'ın ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin baş iletişim danışmanı olarak açıklanmasıydı. Hem bu göreve gelip hem takım hocası ve kaptanını yerden yere vurunca akıllara şunu getirdi: "Bu ifadelerin başkanla bir ilgisi var mı?" Faik Gürses'i iyi tanırım, bildiğini yazar ama başdanışman olduktan sonra yazmalı mı? Yazarsa ne yazmalı? Tartışma konusu... Görevi tevdi edenler böyle bir ön uyarı yapmış mı, görev tanımı çizmiş mi, bu yeterlilikte mi o da ayrı... Beşiktaş'ın iletişim yapılanmasına, stratejilerine Beşiktaşlı olmayanların söz hakkı ne kadar, ayrı bir problem...

Kritik soru ve takımı içten içe saracak mesele şu; "Başkanın başdanışmanı, Valerien İsmael ve kaptan hakkında bunları yazıyorsa yönetimin hocayı gönderme planı mı var?" Bu şüphe, bu konu 4-5 gündür Nevzat Demir Tesisleri'nin içinde var. Şimdi gelin bu fotoğrafı gördükten sonra İstanbulspor beraberliğini teknik taktik açıdan açıklayın.

Necip'in yerine Tayyip Talha, Emre Bilgin'in yerine Ersin'in başladığını gördükten sonra Valerien İsmael, Souza dahil ideale yakın bir kadro ile çıktı sahaya. Sonuç 2 puan kaybı... Valerien İsmael'e duyduğum güvensizlik artarak devam ediyor. Sonuçta kararları veren, hata yapan kalecileri, oyuncuları ve sistemi hazırlayan o... Ancak dünkü kaybı İsmael'le açıklamayı hakkaniyetli bulmuyorum, daha fazlasının olduğuna inanıyorum. Beşiktaş'ta bir şekilde kaos oluştu. Siyah-beyazlı yönetim, takım içini sarsacak bu tarz iletişim kazalarında net tavırla çözüm üretemezse kaosların içinden çıkamaz.