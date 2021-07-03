FATİH DOĞAN

Fırsat transferi sabır gerektirir

Beşiktaş için transferde çok isim konuşuluyor ancak biten yok. Siyah-beyazlılar geç mi kalıyor?

Trabzonspor'un izlediği stratejiye bakarsan 'Geç kalıyor' dersin. Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye bakarsan 'Daha çok zamanı var' diye değerlendirebilirsin. Avrupa Şampiyonası, Avrupa'da transfer piyasasının biraz ağırdan alınmasına yol açtı. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi'ne kadro kuracağı için bu süreci biraz yavaş işletiyor. Aslında bu süreç kaçınılmaz. Hem bonservissiz oyuncu bakacaksınız hem yıldız isimlerle görüşeceksiniz hem de maliyeti düşük olacak, bunu da erken yapacaksınız… Çok mümkün gözükmüyor. Eğer kupon yani fırsat transferi planlıyorsanız, Beşiktaş'ın yaptıklarının doğru olduğunu görebilirsiniz.



DİEGO COSTA YENİ BİR HİKAYE YAZAR



Beşiktaş yönetiminin bir süredir Diego Costa ile görüşme halinde olduğu biliniyor. İspanyol golcü fayda sağlar mı?

Diego Costa, geçmişi başarılarla dolu, etkili bir isim. Beşiktaş'ın planı, Mario Gomez, Aboubakar ve Ghezzal'da olduğu gibi yeni bir hikâye oluşturmak. Kendi değerinin altına düşmüş oyuncuları parlatarak vitrine çıkarmak gibi bir özelliği oluştu Beşiktaş'ın. Costa da bu potansiyele sahip bir yıldız. Rakamlar çok uzlaşılmaz rakamlar değil. Görüşmeler sürüyor ancak Beşiktaş, pazarlık sürecini daha sıkı tutup maliyetleri düşürme ve alternatifleri görme adına bu süreci daha ağır götürüyor. Beşiktaş'ın hücum hattına iki santrfor alacağının altını çizelim. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da açıkladığı gibi o bölgede Edin Dzeko ve Alex Teixeira başta olmak 6-7 isim listede var. Ön görüşme noktasında süreç işletiliyor.



ROSİER, GHEZZAL'DAN DAHA ÖNCE BİTECEK



Ghezzal için çalışmalar uzun süredir devam ediyor ancak hâlâ sonuç alınamadı. Bu kadar ısrar doğru mu? Beşiktaş'ın başka bir alternatifi var mı?

Rosier, Ghezzal'dan daha önce bitecek gibi gözüküyor. Hem Rosier'in hem de Sporting'in tavrı, bu işin olma ihtimalini yükseltiyor. Beşiktaş, Rosier'e bonservis ödemeye hazır. 2 milyon Euro teklif ettiler ama bu rakamın üzerine de çıkabilme ihtimali bulunuyor. Ancak Ghezzal biraz daha karışık. Sözleşmesinin son dönemi olması, Leicester'ın tavrını belirleyici kılacak. O yüzden menajerleri bir taraftan Beşiktaş'ı sıcak tutarken, diğer taraftan birçok başka kulübe pazarlamaya çalışıyor. Ama Beşiktaş iki oyuncunun transferini bitirirse kat etmesi gereken yolun yüzde 30'unu alır. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın, "Geçen sene yaptık, yine yaparız. Taraftarlarımız bize güvensin. Sergen Hoca'ya, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iyi bir takım vereceğiz" şeklindeki sözleri, geçen seneki isabetten dolayı makul görünüyor.