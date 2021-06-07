Ülke puanı için Cumhurbaşkanımıza söz verdim

FATİH DOĞAN

"Başkanlığa geldikten sonra tüm sözlerimi harfiyen yerine getirdim. Kimsenin bir kuruş alacağı yok. Gününde maaş veren bir kurum olduk"Şampiyonlar Ligi'nde de başarılıolabiliriz. Cumhurbaşkanımıza sözverdim. Ülkenin puana ihtiyacı var.Seneye maalesef bunun acısını çekeceğiz.Popüler transferlerle değil sağlıklıve nokta transferlerle yapma amacındayız.Klasik yollar yerine, denenmemişve bilinmeyen yollardan geçerekbunu yapmak istiyorum. Mevcutkadroyu, teknik kadroyu muhafaza etmekbirinci hedefim.Tüm sözlerimi harfiyen yerine getirdim.Yapamayacağım hiçbir sözü vermedim.Gününde maaş veren bir kurumolduk. Beşiktaş'tan kimsenin birkuruş alacağı yok.Susun dediğimiz için kendilerinianlatamıyorlar ama katkıları büyüktür.Böyle bilinsin.Başkan Çebi, siyah-beyazlı taraftarlar kadar futbol kamuoyunun da merakla beklediği Sergen Yalçın'ın imzası için "Hocamız bizim için değerli. Karşılıklı isteklerimizi söyledik, düşünme evresindeyiz. Sonuç olarak bir kağıt parçasına imza atacağız" dediergen Hocamız bizim için çok önemli bir değer. Bu yüzden devam etmek istiyoruz.Sonuç itibariyle bir kağıt parçasına imza atacağız. Beşiktaş'ın şartları ortada ve herkes de farkında. Niyetler iyi olunca ortak bir çözüm yolu bulacağımıza inanıyorum.Vermek en kolayı ama Beşiktaş'ın 5 kuruşunu düşündüğüm için bana 'Tutumlu, pazarlıkçı' diyorlar. Canları sağ olsun, yeter ki Beşiktaş iyi olsun.Ben ve yönetimimin, bu kriz sürecini iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımın emeğine sağlık.Yorulduğum bir anda babamın 'Dikensiz gül bahçesi mi bekliyordun' sözü beni kendime getirdi.Ailemin sevgisi, desteği ile hedef; Avrupa'da bir kupa kazanmak. İnşallah nasip olur.Ailemden gördüğüm sevgiyi Beşiktaş içindeki tüm takımlara aşıladım. Verdiğim en büyük katkı bu.Başkanlığı bırakınca bir kitap yazacağım. Ne kadar çok başarı elde edersek kitap o kadar kalın olur.Baba Yaşar Kaptan Çebi: Başarı bedel ister. Çok emek verdi, bedeller ödedi. Onunla gurur duyuyorum.Eşi Berna Çebi: Bedeni bizimleyken bile aklı ve ruhu Beşiktaş'la birlikteydi. İki kupa tüm sıkıntılara değdi.Konu futbolcununelinde olsa olacak da kulübünelinde bir bonservisdurumu var.Olursa mutluoluruz, olmazsa dahaiyilerini buluruz.Genç çocuğumuz Rosieraynı şekilde. N'Koudouda öyle.Karakterlerayrı, tavırlar aynı,amaç aynı olmalı.NECİP'IN sözleşmesi artık bende değil, onun sözleşmesi taraftarla. Düğünde dedim kiÇok memnun oldu. 2 yıl yaptık. Oynamadığı yer kalmadı. Bir kale var, Allah da oraya geçirmesin. 10 gol atan futbolcudan daha değerli. 40 gol kurtaran kaleciden daha önemli bizim için.ATİBA direkt Beşiktaş kulübü ile anlaşmalı. Benimle ya da yönetimle konuşmasına gerek yok. Ne zaman isterse imzayı atar.DORUKHAN Avrupa için bizden izin istedi. Umarım yurt dışında Türkiye'yi temsil eder.dedi. Ben sadece kendimi düşünmüyorum. Futbolcumu ve Türk futbolunu da düşünüyorum. İzin verdik.ABOUBAKAR'A bir teklif yaptık. Şartlarda, kontratında bizim için makul bir iyileştirme önerdik. Cevabını bekliyoruz.Türk Milli Takımı'nın başarılı olmasını çok istiyorum. Şenol Hoca prensipli, sistemli, çalışkan ve dürüsttür. Umarım Beşiktaş'taki başarısından çok daha başarılı olur. Milli Takım hepimizin. Türk futbolunun geleceği açısından genç çocuklarımızın oynatılmasını bekliyorum. Burak Fransa'da harikalar yarattı. Zeki'si, Yusuf'u hepsiyle gurur duyuyorum. Burak bizden gitti. Bizim genel kurul üyemiz, gurur kaynağıdır. Giderken büyük de fedakârlık yaptı. İyi bir baba, iyi bir vatansever. Bizim için o Beşiktaşlı Burak. O da Sergen Hocamız da başka takımlarda oynadı ama onlar profesyonel. Önemli olan Türk futboluna bıraktıkları.BEŞIKTAŞ'LA kiralık sözleşmesi sona eren ve şampiyonlukta en büyük pay sahibi isimlerden biri olan Rachid Ghezzal, Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyledi. Ülkesinin ulusal televizyonuna röportaj veren futbolcu, Beşiktaş'la gösterdiği performans sayesinde Cezayir Milli Takımı'na geri döndüğünü belirterek kariyerinin bu döneminde istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi. Ghezzal,şeklinde konuştu.