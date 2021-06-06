Çebi ailesi Sabah Spor için bir araya geldi

FATİH DOĞAN

"Beşiktaş'ın müzesine bir Avrupa kupası getirmeyi çok istiyorum. İnşallah Allah bunu da bana nasip eder. Konu sadece para değil, çalışmak önemli."Ben çekirdek aileme de büyük ailemede çok önem veriyorum. Beşiktaş içindekitüm takımlara da aile olmayı aşıladım.Benim verdiğim en büyük katkı bu.Herkese teşekkür ediyoruz. Herkestabloda bizi görüyor ama bu anonimbir başarıdır.Pandemi bizi çok yordu. Taraftar için varız ama onlarla değildik. Onların enerjisi bir şekilde bize ulaştı. Şampiyonluğu bizimle çalışan, bizimle aynı düşünen veya muhalif olan herkese hediye ediyoruz. Tüm Beşiktaşlılar'ın hakkıdır. Tadını çıkarsınlar, eğlensinler.En büyük destekçim onlar. 'Bu iş camiayı kenetledi ve bizi ayağa kaldırdı.Yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ın müzesine bir Avrupa kupası getirmeyi çok istiyorum. İnşallah Allah onu da nasip eder. Nerelerden geldik,Onun için bu şampiyonluğu tarih yazacak. Kadın takımının başarısını yazacak. 17 yaşındaki çocuklarla basketbolda ilk 4'e girdiğimiz finali yazacak. 650 bin artı KDV ile 750 binlik takım. Demek ki konu sadece para değil. Aile olmak gerekiyor, sabırlı olmak ve çalışmak gerekiyor.Beşiktaş Başkanı, en umutsuz anında babasının bu sözüyle kendine geldiğini ve mücadele gücü bulduğunu söylediBabam, içinden gelen biri olarak futboluiyi biliyor. Bana çok destek oldu. Başkanlıkiçin şirketten ayrılırken "Bu düzeye getirdin,şimdi kim devam edecek?" dedi."Mecburum, 2.5 senedir bunu bekliyordumama şimdi yapmazsamdedim. O da bana "Yapacağın işitam yaparsın, git ve tam yap" dedi. Sonrasıkıntılı günler oldu, bir tanesinde dedim kiCevabı, "Dikensiz gülbahçesi mi bekliyordun, tabii ki yorulacaksın.Git savaş. Böyle düşünmeye hakkın yok.Mücadele etmek zorundasın" oldu.Maç kaybettiğimizde,dediğimde "Tabiiki olacağız" diyen bir eşim vardı. Hem babamahem eşime teşekkür ediyorum.oğlunun ve Beşiktaş'ın başarısını şöyle yorumladı: "Ben Trabzonsporluyum, eski futbolcuyum. Karabükspor'un kuruluşunda varım. Futbolu da futbol yönetimini de bilirim.Kaptan Holding'i son 20 yılda birçok alanda faaliyet gösteren uluslararası büyük bir şirket haline getirdi. Ama Beşiktaş sevgisi ağır bastı. Sonrasında ailecek arkasında olduk. Enerjisi düştüğü anlardadedim. Şükür ki çok emek verdi, hayatından bedeller ödedi. Kardeşi Tayfun, ailesi geride kalan ağır yükünü sırtlandı ve o da başardı.Ahmet'i de kongre üyesi yapan rahmetli dostum ve akrabam Recep Yazıcı'nın ruhu şad olsun.Beşiktaş'ın First Lady'si çifte kupanın tüm sıkıntılara değdiğini belirtirken,dediBEŞIKTAŞ'A başkan olmak kadar başkan eşi ve ailesi olmak da fedakârlık istiyor. Ahmet titizdir, detaycıdır. Biz, Beşiktaş'taki 2. başkanlık döneminden bu süreçte bizi neyin beklediğini biliyorduk. Başkanlığı istiyordu. Tahminimizden 2.5 yıl erken başladı. Herkes aynı şeyi soruyor,Ahmet ailesine düşkündür, aileye önem verir. Çocukları, torunları onun enerji kaynağıdır. Ancak ben size şunu söyleyeyim,Bizimle olduğunda bile bedeni bizimle ama aklı ve ruhu hep Beşiktaş'taydı.Benim Ahmet Başkan'a her zaman güvenim tamdı. Şampiyon olunacağına da inanıyor ve güveniyordum.