FATİH DOĞAN

Cenk Tosun yeni başlıyor

Beşiktaş ligin en iyi futbol oynayan takımı. Önde basıyor, hep hücumu ve golü düşünüyor. Farklı dönemlerde farklı olumsuzluklara rağmen felsefesinden hiç taviz vermedi. G.Birliği deplasmanında da 4'ü defans çizgisinde 5 önemli oyuncusundan yoksun olmasına rağmen yine güzel oyunu seçti. Ghezzal "İyi oyun kaliteli oyuncularla oynanır" sözünü desteklercesine adına ve kariyerine uygun güzel bir açılış golü attı. Beşiktaş'ın stresini alıp rakip üzerine daha yoğun girmesinin yolunu açtı. "Rosier'i sol beke alacak" haberlerinin dolaştığı ortamda Sergen Yalçın'ın "Taş yerinde, oyuncu mevkisinde iyidir" diyerek yerinde oynatması yerinde bir karardı. Maçtan önce N'Koudou'nun Rıdvan ve N'Sakala'nın yokluğunda sol bekte daha verimli olabileceğini düşünsem de Dorukhan'ı oynatması da makul bir karardı. Mensah'in yerine on birde çıkan Ljajic'in gayreti yüksek olsa da performansı daha iyi olabilirdi. Bunda Aboubakar ve Larin'in iyi olmaması mı, yoksa Ljajic'in varlığı ve tarzının bu oyuncuları olumsuz etkilediği uzun bir tartışma konusu. Bu yüzden Beşiktaş ilk yarı iyi oyununu skora yansıtamadı. Sergen Yalçın'ın 62'de sakatlanan Ghezzal ve Aboubakar'ı çıkarıp Cenk Tosun ve N'Koudou hamlesi tam zamanındaydı. 74'te Cenk, iki dakika sonra Larin pozisyonu gole çevirebilse rakip daha erken çözülebilirdi. Ancak bu dakikalarda ne Larin'in ne de N'Koudou'nun tecrübesizlikleri değil kaleci Nordfeldt'i aşmak için tecrübenin konuşmasına ihtiyaç vardı. Cenk Tosun sahneye çıktı. Üstü ste 2 gol atarak Beşiktaş'ın rotasını çizdi. Kendisinin de bu yarışta nasıl katkı yapabileceğini bir daha hatırlattı: Cenk yeni başlıyor!