FATİH DOĞAN

Çift başlı Kara Kartal

Süper Lig'in en iyi oynayan takımı Beşiktaş Sergen Yalçın ile ZTK çeyrek final maçında Konyaspor karşısında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenişinden bağımsız kendi programını uyguladı. On birin değişmez 5 ismini yedeğe alıp Cenk Tosun, Oğuzhan, Necip, Hasic ve Utku ile çıkması alışılagelen güzel oyunun temposunu düşürdü. Beşiktaş 4 gün önce 10 kişiyle oynayıp yendiği Konyaspor karşısında 11 kişiyle de maçın mutlak hakimiydi.

2. yarıda temposunu artırarak iyi seviyede olduğu görülen Cenk Tosun'un varlığı ilk yarıda golünü de atan Oğuzhan Özyakup'a yaradığı ve yarayacağı kesin. Hasic bu ikiliye ayak uydurulabilse ve Beşiktaş biraz daha tempoyu artırsa ilk yarı 1-1 bitmez ve farklı olabilirdi. 65'te Aboubakar ile Larin'in, Hasic ve Cenk Tosun'un yerine girmesi beklenen etkiyi yaptı. Ancak Beşiktaş 2. yarıda girdiği 5 net gol pozisyonundan yararlanamaması ve stoperde kaptan Abdülkerim ile kaleci Eray'a takılması kulübede teknik direktör Sergen Yalçın'ı çıldırtacak kadar şaşırtıcıydı! Son vuruşlardaki rahatlık, hatta beceriksizlik iyi oyuna hiç yakışmadı.



GHEZZAL YETMEDİ!

Ev sahibinin gardının düştüğü ama savunmasının düşmediği bu anlarda Josef ve Ghezzal takviyesi de maçın uzatmaya kalmasının önüne geçemedi. Rotasyon ve dinlendirme ile tur atlama planı da kısmen düştü. 2. yarıdan itibaren tek kale maça dönüşen gecede penaltılar Konya için piyangoya dönüştü. Piyangoda Konya'ya boş, Beşiktaş'a Utku'nun ellerinden yarı final çıktı.