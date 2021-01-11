FATİH DOĞAN

Rıdvan oynamayınca Beşiktaş...

Sağlam defans hattı, sert ve dengeli orta sahası, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye hızlı geçişleriyle dikkat çeken Hatayspor'un zorlu bir deplasman olduğu biliniyordu. Aboubakar'la 6. dakikada gelen erken gol Beşiktaş'a istediği fırsatı verdi. Ancak 1 dakika sonra Hatay cevap verince bu avantaj suya düştü. Hatay'ın golü öncesinde taca çıkan topu teknik direktör Ömer Erdoğan hızlı şekilde oyuncusuna verdi. Asist hocaya yazar! N'Sakala'ın uyanmakta geç kaldığı pozisyonda Akintola sağdan girip asistini yaptı ve Boupendza golünü attı. Ankaragücü deplasmanında arkasına çok oyuncu kaçıran N'Sakala'nın bu hatası pahalıya mal oldu. Rıdvan'ın oynamadığı her maçta Beşiktaş'ın solu, takım performansının gerisinde kalıyor. İkinci yarıda Sergen Yalçın hamle olarak Necip-Oğuzhan, 68'de de iyi performans gösteremeyen Ghezzal-N'Koudou değişikliğine gitti. Çok top kaybı yapan Welinton'u çıkarıp Necip'i stopere çekse daha isabetli olurdu. "Sarı kart görmez, derbide cezalı duruma düşmezdi" demiyorum çünkü bu performansla iyi bir derbi çıkarabileceğini düşünmüyorum.

Beşiktaş'ta sağda Rosier istenen oyuna katkı verirken solda N'Sakala el freni oldu. İç sahada kolay geçit vermeyen Hatay, dün akşam Aboubakar, Larin, Souza, Oğuzhan ve Rosier'in gayretine rağmen ikinci yarı gole izin vermedi. Sergen Yalçın hoca N'Sakala'yı hatta Welinton'u kazanmaya çalıştıkça Beşiktaş ya çok top kaybediyor, ya pozisyon ya da puan... İyi niyet ve gayret kabul ancak şu ana kadarki performansları takımın seviyesinin gerisinde kalıyor.