FATİH DOĞAN

Yürüyerek kazandılar

Yeni Malatyaspor'un içini 'Küme düşer miyiz' korkusu sarmış... 32 puanla çıktığı maçta kazanıp kendini garantiye alma performansı yerine ayaklarına pranga vurmuş bir takım görüntüsündeydiler. Yüzlere yansıyan korku ve gerilim bazen ayakların ağırlaşmasına neden olur.

A.Gücü, Kayseri, Konya ve Denizli gibi aynı kaderi yaşayan takımların performansına bakıldığında Malatya'yı iki adım geride gördüm. Hikmet Karaman'ın kulübede çırpınışlarını görmesem bu temposuzluğu yadırgayacağım. Beşiktaş'ta farklı değildi. Düşük tempolu ve iddiası kalmamış rahat bir takım görüntüsündeydi. Beşiktaş'ın 6 önemli eksikle 7 günde 3 maç oynuyor olması bu temposuzluğa bir mazeret olabilir. Malatya deplasmanına 18 kişi götürebilen Beşiktaş'ta sakatlık problemlerine rağmen 11'i Gökhan Gönül ve N'Koudou ile tamamladığını da hatırlatırsak takımdan dinamizm, verimsiz Diaby'den gol üretmesini beklemek hayalcilik olurdu. Fırat Aydınus'un penaltı kararı doğruydu. Bu gol üç puanı getirdi. Güven'in 2. yarıdaki Farnolle'ün uçarak çıkardığı şutu ve N'Koudou'nun denemesi dışında gol olacak bir pozisyon yaşanmadı. Beşiktaş düşük tempoya rağmen Malatya'dan çok önemli bir 3 puan çakardı.