FATİH DOĞAN

Kayserispor’un dirilişi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın son haftalarda takımına oynattığı ofansif futbolla rakiplerini, özellikle de defans oyuncularını şaşırtıyordu. Ancak Kayseri maçında yaptığı oyuncu tercihleriyle kendi taraftarını da şaşırttı.

Elneny ve Atiba'yla orta sahada haftalardır başarıyla yürüttüğü sistimine uzun bir aradan sonra Necip takviyesi yaptı. Deplasmanda nitelikli pozisyon üretme özelliği yüksek olan N'Koudou'yu sokmak için ikinci yarıyı bekledi. Necip'le 4-3-3 gibi duran, zaman zaman öne çıkarak 4-1-4-1'e dönen sistem bu oyuncu tercihleriyle son iki haftadır muhteşem oynayan Burak Yılmaz'ı bozdu.

Kayserispor'un Mensah'tan yoksun çıktığı maçta orta sahayı Necip'le üçlemek ve üretken oyunculardan yoksun çıkmanın mantığını anlamak zor. İşleyen yapı neden bozulur, neden anlamsız değişikliklere gidilir? Bu düşünceler, Beşiktaş kaybettiğinde yazılan düşünceler değil.

Rıdvan'ın 18'in çevresinde ince çalım yaparken topu kaybedip gol yedirmesi övgülerin başını döndürmesiyle açıklanabilir ya da Ersin'in yediği gol tecrübesizliğiyle. Beşiktaş taraftarı gençleri idam sehpasına göndermemeli. Onların hata yapma hakkı var, diğerlerinin yok. Bende gençler hata yapmasa da bu dizilişle maçı en fazla berabere bitireceği düşüncesi uyandı. Beşiktaş'ın istatistikleri son iki haftanın istatistiklerinden farklı. Yanıltıcı olabilir...

Pandemi sürecinde evlenen Hasan Hüseyin her maç yükseliyor. Yükseldikçe arkadaşlarıyla birlikte Kayserispor'u da yükseltiyor. Başkan Berna Gözbaşı liderliğinde Kayserispor dipten 14.'lüğe yükselişiyle saygıyı ve alkışı hak ediyor.